World Creativity Festival começa mostrando como a criatividade transforma vidas

Começou o World Creativity Festival. Nesta quarta (20) a Doca 1, no Comércio, recebeu o evento que tem como objetivo circular a produção da economia criativa em Salvador. Seja com shows, palestras, rodadas de negócios ou exposições, a ideia do WCF é ir além de mostrar que Salvador é uma cidade com potencial criativo imenso, mas também expor que a cidade tem estrutura, equipamentos e pessoas capazes de transformar esse potencial em grana.

Grana que circula na cidade, que gera empregos, cria soluções e transforma vidas. É essa a ideia que defende o presidente da Fundação Gregório de Matos, Fernando Guerreiro, um dos presentes na abertura. “A gente está falando de uma coisa que é a cara do Doca 1. Isso aqui é para transformar a criatividade em dinheiro, no sentido de incentivar a economia criativa. Já cansei de falar que Salvador é criativa, agora é hora disso gerar recurso, emprego, transformar a vida das pessoas pela transformação dessa criatividade em algo que vai pra dentro da cadeia produtiva”, disse.

O evento é gratuito e conta com uma lista composta por mais de 20 palestras de personalidades inspiradoras, masterclasses, painéis de debate sobre empreendedorismo, inovação, educação e sustentabilidade, que acontecem em paralelo à performances artísticas e ambientes de convívio, a exemplo da exposição Panela de Bairro, do programa realizado pela TV Bahia.

A noite começou com quase uma hora de atraso, mas quem viu a performance do Maracatu Ventos de Ouro sentiu que valeu a pena esperar. Uma banda só de mulheres, onde o vermelho só não trazia mais força que o som dos tambores, do agogô e do maracatu.





Monique Evelle fez a fala magna Salvador #CidadeCriativa (Foto: Paula Fróes)

Empreendedora social e fundadora da Inventivos, que vai funcionar na própria Doca 1, Monique Evelle foi uma das palestrantes da abertura e comentou como o equipamento pode atrair eventos do tipo e fazer com que talentos de nossa cidade não precisem migrar para outros polos em buscas de boas oportunidades - como aconteceu com a própria Monique, que, hoje, está de volta à terra natal.

“Quando saí não foi legal, mas recebi propostas interessantes e não tive como recusar. Agora, consegui construir coisas que me permitiram voltar pra cidade. Quero investir em pessoas, na cidade, estaremos aqui na Doca1 e focar na recorrência. O calendário tem que ser recorrente, constante, sempre com coisa pra fazer, do contrário a gente vai embora”, disse Evelle, que fez a fala magna Salvador #CidadeCriativa.

Festival Global

O evento também teve uma roda de conversa com participações de Will Brandão (Agência Califórnia), Vitor Igdal (líder do Dia Mundial da Criatividade em Salvador), Gustavo Menezes (Hub), Fernando Guerreiro (curador Doca 1), Mila Paes (Semdec) e Lucas Foster (idealizador do World Creativity Day).

Forster comemorou a possibilidade de trazer do WCD para Salvador: “Salvador já está preparada para receber grandes eventos e precisava de um festival global para ativar sua cadeia produtiva. A inauguração do Doca 1 fez a gente precisar colocar uma programação especial nesse pós-pandemia para mostrar que a cidade pulsa e tem criatividade no sangue”, disse.

Ele estima que mais de 1000 pessoas foram empregadas pelo evento, de maneira direta. “Isso vai ativando a cadeia produtiva, é uma região com novos hoteis, museus e mostra que salvador é a festa da criatividade”, pontuou.

Depois, às 20h, a comunicadora Itala Herta assumiu o talk Inovação Social: Diversidade e Inclusão e falou de sua experiência em comitês de diversidade, como cofundadora da Vale do Dendê e fundadora da plataforma Diversa. Fechando a noite, a FitDance ocupou o palco para celebrar em festa com os participantes. E foi por aí mesmo. Teve conversa, teve reflexão, teve ideia. E teve quebradeira. Do jeitinho que Salvador gosta.

O evento continua hoje e amanhã. A programação é extensa, presencial e online, e conta com shows de Larissa Luz e RDD (líder do grupo ÀTTOXXÁ).





Larissa Luz se apresenta nesta quinta (21). Foto: Kevin Oux/Divulgação)

O que fazer no WCF



21/04: Hub Salvador (9h às 12h - Pitch Day)

10h - Painel: Audiovisual, criando novas narrativas. Part. de Bruno Zambelli, Daiane Rosário, Gil Alves e Joy Alexandrino, com mediação de Lili Almeida

14h - Talks

1. “Alavancas para fomentar um ecossistema empreendedor”, com Diogo Garcia (KPMG Brasil e Emerging Giants Startups)

2. “Uma nova década do pagodão”, com Beatriz Almeida e Joyce Melo (Pagode por Elas)

15h - Painel

“Negócios sociais e criativos”: Iago Santos (TrazFavela Delivery e AJE-BA) e Lourrani Baas (Liga Transforma), com mediação de Paulo Henrique

21/04: Doca 1

17h - Painel Globo "Cidade da Música), com Margareth Menezes, Larissa Luz e Rachel Reis, mediadas por Luana Assiz.

18h - Painel: “Existe mercado musical independente?”, com Faustino Beats, Gustavo Alves, Laísa Gabriela e Marcelo Argôlo. Mediação de Simone Braz

19h - Painel Globo: “Gastronomia ancestral”, com Aline Guedes, Solange Borges e Tadeu Nonato, mediados por Luana Souza.

Show: Larissa Luz, 20h

Visitações – A exposição “Panela de Bairro”, do quadro realizado há sete anos pela TV Bahia para ensinar receitas típicas de comunidades, ficará aberta a visitação nos três dias do evento, das 17h às 22h, no Porto de Salvador. Com 25 fotos, a mostra expressa em imagens a gastronomia baiana. Já a “Feira da Sé”, realizada pelo Instituto ACM, já é tradição no Centro Histórico de Salvador e, durante o World Creativity Festival, levará expositores de moda, artesanato e gastronomia para o Doca 1, durante o horário de funcionamento.

O que fazer no WCF (22/04: Hub Salvador)

10h - Painel Globo - Tecnologia Black. Antonio Pita, Arthur Lima e Karine Oliveira, com mediação de Aldri Anunciação

14h - Painel: “Lideranças femininas nas organizações”, com Bárbara Carine, Geo Nunes e Onisajé

22/04: Doca 1

17h - Masterclass: “Empreendedorismo em comunidades: transformando vida a partir dos propósitos” será com Hizan Silva e Pedro Batalha (Dendezeiro)

18h - Painel Globo: 70 anos de novela”, com Aldri Anunciação, Elisio Lopes Jr. e Jackson Costa, mediados por Pablo Vasconcelos

20h - Show: RDD líder do grupo ÀTTOOXXÁ, um dos principais produtores musicais do Brasil na atualidade.

Espaços de Convívio | Nos dois dias

Toda programação é gratuita e as inscrições estão abertas no site oficial, sendo necessário agendar vaga para cada atividade individualmente.