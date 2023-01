Xamã estreia no Festival de Verão com participação dos Gilsons

A estudante Jéssica Crispim, de 23 anos, saiu de casa cedo neste domingo (29), pra ir atrás do ‘malvadão’ Xamã e das ‘Várias Queixas’ do Gilsons. De acordo com a jovem, esse era um dos show mais esperados do segundo dia de Festival de Verão 2023.

“A preferência é por Gilsons, porém Xamã também tem um lugar especial no meu coração”, contou Jéssica, que, como uma boa fã do trio, esperava ansiosamente pra escutar ao vivo a música ‘Várias Queixas’, composição do Olodum que ecoou pelo país na voz deles.

(Foto: Saulo Brandão) (Foto: Saulo Brandão) (Foto: Saulo Brandão) (Foto: Saulo Brandão) (Foto: Saulo Brandão) (Foto: Saulo Brandão) (Foto: Saulo Brandão) (Foto: Saulo Brandão) (Foto: Saulo Brandão) (Foto: Saulo Brandão)

(Foto: Saulo Brandão) (Foto: Saulo Brandão) (Foto: Saulo Brandão) (Foto: Saulo Brandão) (Foto: Saulo Brandão) (Foto: Saulo Brandão) (Foto: Saulo Brandão) (Foto: Saulo Brandão) (Foto: Saulo Brandão) (Foto: Saulo Brandão)

Xamã e Gilsons, que foi seu convidado, entregaram o que a jovem esperava: o rapper abriu o show com o hit ‘Deixa de Onda’, uma parceria sua com Ludmilla e Dennis DJ, e seu grande sucesso, ‘Malvadão 3’. Na subida do trio ao palco, juntos, eles passaram por sucessos cantados pelo grupo e até por ‘Andar com Fé’, do patriarca Gilberto Gil.

Xamã celebrou a mistura de gêneros no palco do Festival. “Foi incrível a energia da galera e a conexão com os Gilsons, também. Os caras estão saindo das produções mais digitais e fazendo trabalhos mais orgânicos e têm me ajudado muito nisso”, afirmou o rapper.