Xand Avião faz show no intervalo da final da Copa do Nordeste 

Xand Avião fará um show no intervalo da final da Copa do Nordeste, Fortaleza e Sport. O Show da Lampions será realizado entre o primeiro e segundo tempo, na tarde do domingo (3), na Arena Castelão, em Fortaleza.

O Show da Lampions vai homenagear os principais clubes dos nove estados do Nordeste, incluindo a dupla Ba-Vi.

O show terá efeitos especiais, bailarinos e um pot-pourri das músicas de maior sucesso de Xand Avião. O repertório foi escolhido pelo próprio Xand Avião.

Com ares de pop star, o Xand entrará no gramado, acompanhado de corpo de balé com mais de 50 dançarinos, cenário especial e com um figurino exclusivo para a final. Entre antigos e novos sucessos, o artista pretende levar os torcedores à loucura com hits que marcaram sua carreira.

“O torcedor pode esperar momentos de grande emoção, afinal isso é a cara da Lampions”, promete Arnaldo Garcia, head de marketing regional da Ambev, patrocinadora do evento.

O palco especial, que será montado em no máximo 3 minutos na lateral do gramado, vai contar com um bar cenográfico de quase 50 metros quadrados. Equipamentos de som, luz e pirotecnia serão utilizadas durante o show.

Assistir de casa

Quem estiver em casa poderá acompanhar de três formas: ao vivo no SBT, por meio do canal NordesteFC - uma plataforma de streaming própria da Copa do Nordeste, e durante o show do intervalo, no canal da Copa do Nordeste, no Youtube.