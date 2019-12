Xand Avião, Kevinho e Kevin O Chris se apresentam no Litoral Norte

Música boa, praia e férias. Se esses são os seus desejos de fim de ano, Guarajuba e Praia do Forte são um bom pedido. Localizadas na Linha Verde, as praias dos municípios de Camaçari e Mata de São João, respectivamente, vão receber eventos festivos neste sábado (28).

Na Festa Hype, primeiro dia do Guarajuba Music Festival, a atração principal é o funkeiro Kevin O Chris, dono do hit Evoluiu, cujo clipe já atingiu mais de 55 milhões de vizualizações no YouTube. Ele vai subir no mesmo palco que o irmão de Alok, DJ Bhaskar, além das bandas 3030, Cat Dealers, La Fúria, DH8 e dos artistas Maria Zigoni, Pedro Chamusca e Jovem Dex. A festa começa a partir das 15h.

Já em Praia do Forte, o primeiro dia do Beach Sound acontece amanhã, às 21h, com os cantores Kevinho, Xand Avião, Rode Torres e Raí Saia Rodada. O funkeiro carioca de 21 anos, Kevinho, vai agitar o público ao som de Olha a Explosão, Grave Bater e Terremoto, feat feito com Anitta. A festa segue com Xand Avião, que irá animar o palco com Casal Raiz e Inquilina. Na mesma noite, o sertanejo Rode Torres e a banda Raí Saia Rodada também se apresentam cantando seus sucessos.

O segundo dia do Beach Sound será em 2020, no dia 4 de janeiro, com as apresentações de La Fúria, o ex-timbalada Denny Denan, Jonas Esticado e Dennis DJ. Já o Guarajuba Music Festival continua nesse domingo com o Sunset, que vai levar aos palcos artistas da música eletrônica, e no dia 4 de janeiro, com o Bailão, que vai ter MC Rebecca, Parangolé, MC Jottapê, O Poeta, Attooxxa, FP do Trem Bala, Maria Zigoni e Pedro Chamusca.

Serviços:

O quê: Beach sound (Praia do forte)

Atrações: Kevinho, Xand Avião, Rode Torres e Raí Saia Rodada

Quando: Neste sábado (28) às 21h.

Ingressos: R$ 190 | R$ 95 (VIP) e R$ 380 | R$ 190 (Stage). Vendas na Line Bilheteria, no Shopping da Bahia, ou nos sites da Line e Ticmix.

O quê: Festa Hype (Guarajuba)

Atrações: Kevin O Chris, DJ Bhaskar, 3030, Cat Dealers, La Furia, DH8, Maria Zigoni, Jovem Dex e Pedro Chamusca

Quando: Neste sábado (28) às 15h.

Ingressos: R$ 80 (Pista), R$ 130 (Área VIP) e R$ 180 (Backstage). Vendas no site Sympla (https://www.sympla.com.br/concept).