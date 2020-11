Xand Avião lança EP com Lauana Prado, Barões da Pisadinha, Dilsinho e Léo Santana

Conhecido por sua versatilidade e talento há quase duas décadas, o cantor Xand Avião acaba de lançar um novo projeto que explicita essa característica: trata-se do EP "Todos os Ritmos", com quatro faixas, que saiu nesta sexta-feira (6) pela Som Livre. O novo trabalho tem participações de Lauana Prado, Barões da Pisadinha, Dilsinho e do baiano Léo Santana. Clique aqui para ouvir.

Xand reúne, como o nome já diz, todos os ritmos de maior destaque no território brasileiro atualmente - forró eletrônico, sertanejo, pop, pagode, axé e piseiro. Nessa verdadeira miscelânea de sons, a única certeza é: "Você não vai ficar parado! Arraste o sofá, porque o ambiente de alegria e animação chegou!"

A música que abre o EP se chama "Surra de Cama" e é uma parceria com Lauana Prado, um dos novos talentos da geração sertaneja. A letra fala de uma paixão, onde o que prende os dois é o desejo e a forma única com a qual que se relacionam.

Em "Vou Parar", feat com Dilsinho, um dos maiores nomes do pagode brasileiro, temos um embalo romântico falando de como é difícil quando amamos alguém e a pessoa não assume a relação. Um pagode daqueles que te faz pensar e lembrar de amores.

Já "Ela Aperta Minha Mente" - ao lado dos Barões da Pisadinha, um dos grandes destaques do forró atual -, traz uma música dançante que fala de um relacionamento no qual a mulher é geniosa. Mas não tem jeito, é a paixão da vida! Um forró gostoso para curtir.

Por fim, em "Forró 150", com Léo Santana, um dos maiores nomes do axé baiano, ninguém deixa de ser contagiado por um ritmo gostoso, animado e que faz você dançar na hora. A letra fala de bailão, de curtição e alegria.

Além da disponibilidade do EP em todas as plataformas de música, semanalmente o público poderá curtir uma apresentação audiovisual de Xand com cada convidado. Toda sexta no canal oficial do cantor no YouTube, já começando com o clipe de "Surra de Cama". Assista.

Os conteúdos foram gravados no Borogodó Hotel, em Porto de Galinhas, no final de outubro. O encontro de Xand com os hóspedes aconteceu obedecendo todas as normas de segurança e saúde: o artista ficou na área de lazer do espaço e o público acompanhou o espetáculo da varanda de seus quartos ou na piscina, ao lado de familiares, mantendo a distância recomendada.

Esse EP só confirma a incessante busca de Xand por inovação e por misturar em sua música diversos estilos, abrindo espaço para mostrar sua versatilidade enquanto artista. É válido mencionar que, além dos feats do EP, em seu histórico o cantor tem ainda parcerias com MC Kekel, Atitude 67, Gusttavo Lima e outros grandes nomes.