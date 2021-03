Xand Avião lança versão para o hit 'Apaga a Luz' com MC Topre e DJ Ivis 

O cantor Xand Avião divulgou, nesta sexta-feira (12), uma versão da música 'Apaga a Luz'ao lado de MC Topre e DJ Ivis. O single, que está disponível em todas as plataformas de streaming, ganhará um clipe no YouTube, a partir das 18h.

A versão da música que é sucesso no Tik Tok carrega animação. “Um grande prazer trabalhar mais uma vez ao lado de DJ Ivis, que vem emplacando vários hits, e também junto com MC Topre, que é um cara super talentoso. Sem dúvida foi uma grande troca, esperamos que a galera se divirta”, deseja Xand Avião. “Bora pra mais uma explosão? Essa o Brasil já conhece, porém agora vem na versão remix em forró”, completa o DJ.

Dirigido por Rodrigo Jotace e gravado em um dia no estúdio de São Paulo, o clipe intercala cenários monocromáticos e com cores vivas. O vídeo conta com dançarinos e coreógrafos que dão um ar dançante ao conteúdo. “De fato a gente quis trazer toda esta linguagem jovem, moderna, com muita coreografia para atingir o universo digital e as redes sociais que estão bombando hoje em dia com Funk e Forró”, diz o diretor.