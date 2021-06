Xanddy e Carla Perez celebram formatura da filha: 'Minha produtora musical'

Xanddy, do Harmonia do Samba, celebrou a formatura da primogênita, Camilly Victória. A filha do cantor fez um curso de produção musical em uma universidade da Flórida (EUA), e o marido de Carla Perez compartilhou alguns cliques do dia da formatura ao lado de toda a família e se derreteu ao comentar o momento especial.

"Minha produtora musical formada. Obrigado, #Deus. A conquista dela é de toda família tbm. Parabéns, minha filha. Como sou grato a Deus por mais esse momento em sua vida. Quanto orgulho sinto de você, meu amor. Voe, seja feliz e se realize muitooo", escreveu ele em parte da legenda. "De onde eu venho, costumamos dizer que nossa missão só estará completa quando nossos filhos estiverem formados, então imaginem vcs como se encontra o meu coração agora!?", finalizou o cantor.

Camilly respondeu o post do pai e agradeceu. "Te amo. Te amo. Te amo, Pai! Obrigada por tudo", escreveu a jovem. Além de Camilly Victória, Xanddy e Carla Perez também são pais de Victor Alexandre, de 17 anos.

Eterna loura do Tchan, Carla Perez também festejou a formatura da filha, compartilhando outras fotos da família no momento da formatura: "Mãezinha, sei que seu ano não foi fácil, estudando demais, trabalhando e presa dentro de casa, e mesmo assim vc sempre prestativa, atenciosa, solidária, carinhosa... Vc é única, meu amor!"

A jovem estreou como cantora em dezembro do ano passado e lançou seu primeiro single On The Low no dia de seu aniversário de 19 anos. Confira: