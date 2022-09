Xanddy e Carla Perez viajam para os EUA durante furacão para cuidar dos filhos

A chegada do furacão Ian na costa da Flórida tem despertado alerta entre os moradores do estado. O fenômeno da natureza, que já fez estragos em Cuba e no México, gerou medo no casal Carla Perez e Xanddy, que mora nos Estados Unidos há alguns anos.

Os dois estavam em Salvador há alguns dias e, com a chegada do furacão, os artistas decidiram retornar ao estado americano porque os filhos Victor Alexandre e Camilly Victória estavam na mansão da família. Xanddy e Carla desembarcaram em segurança nesta quinta-feira (29) em Fort Lauderdale.

"Voo tranquilo. Pousamos às 23h12, horário daqui. Aqui agora não está chovendo. Já iremos dormir. Obrigado, Deus", escreveu o cantor. O artista já tinha compartilhado com os seguidores a vontade de Carla de retornar aos Estados Unidos devido a preocupação com os filhos sozinhos em meio ao furacão.

(Foto: Reprodução / Instagram)