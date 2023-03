Xanddy é o convidado de Lincoln no single “Metade Solteira”

O primeiro lançamento de LINCOLN em 2023, pós Carnaval, promete ser cheio expectativa e superespecial. Após cumprir uma verdadeira maratona carnavalesca, o artista recebe para uma parceria do novo feat o cantor baiano Xanddy Harmonia, considerado a sua maior referência. “Comecei a cantar por causa dele, e recebê-lo num projeto meu, autoral, enche meu coração de gratidão e felicidade”, falou emocionado o anfitrião do registro audiovisual “Agora é Lincoln!”, gravado em Salvador (BA).

A faixa “Metade Solteira”, composta por Rodrigo Martins, Matheus Kenedy, Lucas Karr e Ed Nobre, foi lançada hoje (sexta, 24) em todas as plataformas digitais, e o registro audiovisual estreia no canal de Lincoln Youtube às 12h.

O projeto “AGORA É LINCOLN” contém 18 músicas autorais, sendo 9 inéditas, e foi gravado pela renomada produtora Macaco Gordo, com direção de Chico Kertész, que explorou a performance plural, irreverente e cheia de personalidade do artista Lincoln, num cenário grandioso montado especialmente para a ocasião.

Além de Xanddy, o projeto “Agora é Lincoln” conta com a participação de Vitor Fernandes e Marcynho Sensação, garantindo o toque do piseiro; o pagodão de Bruno Magnata com o suingue da La Fúria; O baiano Kart Love faz jus ao bordão “Sofrência e Fuleragem” e marca presença. “É uma honra ter nesse projeto todos esses parceiros que admiro e fazem parte da minha história.”, comemora Lincoln.

O ballet, coordenado por Edilene Alves, deu um brilho especial ao projeto, e o stylist dos cinco looks usados pelo artista foi assinado por Jéssica Arnhold, bem como das bailarinas. Mais do que nunca, Lincoln investe no ritmo que faz a sua veia artística vibrar: o pagodão baiano.