Xanddy e Parangolé agitaram milhares de foliões ao som do pagodão

Depois do axé, o pagode. Foi com essa ordem de ritmos que o Carnaval 2023 teve seu início decretado em Salvador. Após a abertura luxuosa feita por Ivete Sangalo e depois da colorida pipoca de Saulo passar pelo Farol da Barra, foi a vez do pagodão dar as caras na maior festa de rua do mundo com Xanddy Harmonia, que fez sua estreia com carreira solo na folia.

O hit Daquele Jeito, que leva o nome do bloco de Xanddy nesta nova etapa, foi o responsável por aquecer uma multidão apaixonada, que deu um show à parte nas coreografias. Subindo no trio antes do esperado devido a um atraso nas apresentações de Claudia Leitte e da banda Parangolé, Xanddy mostrou que não poderia haver contratempo para quem já comanda há tanto tempo uma pipoca.

O cantor emplacou seus sucessos e a mais nova música com a cantora Ivete Sangalo, Vamo ou Bora, que concorre ao título de música do Carnaval. No que depender do público que o acompanhou e cantou a canção do início ao fim, a vitória é uma possibilidade real.

Isso porque, tendo o pôr do sol como cenário, a torcida, como é chamado o público fiel de Xanddy, se jogou sem restrições na quebradeira. Por todo lado havia uma cintura subvertendo as leis da física dada a velocidade de deslocamento, movida a uma energia vinda do dendê da Bahia. Era balancê e suingue que, misturados, não deixaram ninguém parado.



No miudinho

No meio do povo, a estilista Liomara, de 46 anos, sambava no miudinho, esbanjando molejo e antecipando o embalo das músicas de samba de roda. A canção Ai Ai Ai (Samba De Roda) botou o público para dançar junto com quem estava ao lado.

Do alto do trio elétrico, quem curtiu Xanddy Harmonia ao lado da esposa foi o prefeito de Salvador, Bruno Reis. Animado e até arriscando uns passos de dança, o prefeito explicou o motivo de ter escolhido a atração para prestigiar no primeiro dia de Carnaval da cidade. "Xanddy é um dos principais artistas da festa. Sou fã dele. Sei que ele vai arrebentar", afirmou.

A poucos metros de distância da pipoca de Xanddy Harmonia, o trio do Parangolé já arrastava sua própria multidão no fim de tarde na Barra. Uma das forças mais expressivas do pagode baiano, o cantor Tony Sales deu boas-vindas ao Carnaval 2023 vestido de bombeiro, caracterizado de acordo com a sua música de trabalho para o Carnaval: Bombeiro.



Fogo na avenida

O cantor parangoleiro até tentou refrescar seu público com jatos d'água por meio de uma bazuca de plástico, mas o efeito foi contrário ao esperado. A todo vapor, os carnavalescos foram à loucura quando a música que é a aposta do Parangolé para a festa foi tocada. A multidão pulou tanto que fez tremer o chão e o trio.

Parte desse terremoto particular, a apresentadora e ex-dançarina Scheila Carvalho se jogou no embalo do pagodão do marido Tony Sales, ao lado da filha do casal, Giulia Santos. Sem esconder a empolgação, Scheila não poupou suingue.

"É uma felicidade tremenda saber que, em primeiro lugar, estamos vivos, e eu estou tendo a oportunidade de curtir o Carnaval em cima do trio, prestigiando meu marido", destacou Scheila.

Assim como ela, uma legião de parangoleiros aproveitou a apresentação da banda para matar a saudade do clima do Carnaval. Uma dessas pessoas foi a advogada Laura Lopes, de 23 anos. "Parangolé é, para mim, a melhor banda do Carnaval de Salvador. Sou fã. Inclusive, espero achar um bombeiro hoje porque tem muito fogo e animação para apagar", brincou.

