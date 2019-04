Xanddy, Tony e Léo apresentam O Encontro, que será na Fonte Nova

Além de serem amigos, gostarem do suingue baiano e terem carreiras vitoriosas, Xanddy, Tony Salles e Léo Santana têm mais uma coisa em comum: eles se relacionam com as dançarinas Carla Perez, Scheila Carvalho e Lore Improta, respectivamente.

Tanta confluência só poderia resultar nesse show especial, batizado de O Encontro, que acontece no dia 1 de maio, na Arena Fonte Nova com os três artistas, que devem em seguida percorrer várias cidades do Brasil. Para falar um pouco sobre o que estão aprontando, Xanddy, Tony e Léo conversaram com a imprensa ontem no Wet´n Wild e deram uma prévia do que vão apresentar Dia do Trabalho.

(Fotos de Marina Silva/CORREIO) Empresário Marcelo Brito

(Fotos de Marina Silva/CORREIO) Empresário Marcelo Brito

Coube ao empresário Marcelo Brito, que assume a coordenação do show, oferecer mais detalhes sobre o evento que reunirá os três nomes mais expressivos do pagode. O show será gravado e depois transformado em um DVD a ser lançado brevemente.

“Esse projeto fortalece muito a música baiana, unindo três nomes consagrados e em evidência, afirmou Marcelo, explicando que serão armados três palcos, com um ocupado por uma atração, que vão interagir entre si. Em seguida, Marcelo chamou os três cantores. O primeiro a se manifesta foi Tony Salles, vocalista da banda do Parangolé, que ainda surfa no sucesso da música do Carnaval, o hit Abaixa que é Tiro. Segundo Tony, a relação de amizade e convivência foi aproximando os três artistas no decorrer do tempo. “Ai começamos a pensar em fazer algo que nos unisse ainda mais”, contou.

Xanddy disse que assina embaixo as palavras do amigo e acrescentou: “O ritmo nos une. O pagode e o samba fizeram com que a gente ficasse à vontade. A gente representa um som que faz parte de nossa vida”, disse. Léo Santana também foi enfático: “Com todo esse histórico entre a gente, tinha que acontecer o projeto em algum momento. Agora, juntos, vamos mostrar ao Brasil nosso verdadeiro pagode, comemorou o gigante, como é chamado carinhosamente pelos fãs.

Entre as novidades anunciadas, está uma grande homenagem ao pagode baiano. Mas nenhum dos três quis adiantar como será. “Isso será surpresa”, disse Xanddy. Sobre o repertório, eles vão cantar músicas que gravaram juntos, sucessos da carreira e a música inédita O Encontro, que une as três vozes. Para Tony Salles a sensação é de que “vamos fazer uma roda de samba organizada”.

Serviço

O quê: O Encontro | Harmonia da Samba, Parangolé e Léo Santana.

Onde: Arena Fonte Nova, Salvador

Quando: 1º de maio (quarta-feira), a partir das 16h

Setores/valores:

Arena: R$50

Triplo Arena R$135 (três ingressos do setor Arena) - Promoção nas lojas: Pida!(Salvador Shopping) e Salvador Tickets (2º pra Shopping da Bahia).

Frontstage: R$100

Lounge Premium: Esgotado