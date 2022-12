Xanndy e Carla Perez festejam aniversário do filho Victor Alexandre

Xanddy e Carla Perez usaram as redes sociais para homenagear Victor Alexandre, filho do casal, que está completando 19 anos. Orgulhososo, o cantor postou uma foto em que aparece lado a lado com o filho, ambos vestidos do mesmo jeito e na mesma posição. "Alguém avisa que ele ainda precisa comer muita farinha?", brincou.

"Filho, hoje o dia é ainda mais especial, pq nessa data Deus nos presenteou com um ser humano lindo e abençoado. Um menino cheio de luz e amor. Meu filho, que o Senhor Jesus te abençoe infinitamente, te guarde e seja sempre, sempre, sempre sua direção. Eu te amo infinito, meu caçula", escreveu na legenda.

Já Carla Perez fez uma sequência de fotos em que recria uma imagem de quando o rapaz era um bebê e se derretou nos elogios a Victor Alexandre:

"Dia escolhido por Deus para completar minha vida, com o filho mais humano, lindo, respeitador, amoroso, responsável, brincalhão, sensível e que tem o coração mais lindo do universo!!!", disse ela.