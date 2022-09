Xauim lança 'A Tarde Inteira', novo single com participação de Hosanna; assista

Foto: Wendel Assis/Divulgação

O cantor e compositor baiano Xauim lançou nesta quinta-feira (1º) ‘A Tarde Inteira’, seu novo single, feat com a cantora Hosanna. A faixa vem acompanhada de um videoclipe filmado na região da Cidade Baixa, em Salvador.

Dessa vez, @xauim chega com um love song, em uma canção leve e suave que combina com um pôr do sol à beira-mar, que passeia também por outros lugares. “Em A Tarde Inteira mora a utopia de colocar junto coisas que costumam ser apresentadas em categorias distintas. É uma canção de amor e é em volta dele que tudo se movimenta, mas há também acento político, reverência ao ancestral e a exaltação do tempo e do ritmo, que é um dos pontos recorrentes no meu trabalho”, explica.

O clipe, dirigido pelo próprio cantor e com a fotografia de Wendel Assis, foi filmado na Cidade Baixa e grande parte das cenas foram gravadas na Avenida Beira Mar. “Eu sou bem bairrista e esse clipe é também uma exaltação do meu lugar. Poder mostrar o Bonfim e a Ribeira é realmente um prazer especial”, confessa o artista.

Sobre XAUIM

Flutuando entre a ancestralidade e o contemporâneo, passeando pelas raízes da música de matriz africana e os beats eletrônicos das composições digitais, mesclando tradição e modernidade. Assim caminha XAUIM, artista nascido no Bonfim, Cidade Baixa, que compõe há 13 anos e lançou seu primeiro EP em junho de 2021.O nome XAUIM, no idioma Tupi, significa sagui, pequeno macaco encontrado muitas vezes em espaços urbanos entre fios elétricos e galhas de árvores. É na busca dessa harmonia entre as vibrações ancestrais da mata e dos circuitos elétricos da cidade que XAUIM faz o seu som.

Sobre Hosanna

Hosanna almeida é soteropolitana. Graduanda em Letras pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), é cantora e integra o projeto autoral música do mundo. Tem poemas no Jornal Rascunho, na antologia bilíngue “Women Poets from Bahia” (org. Sarah Rebecca Kersley), e escreve na Revista Mormaço. "A anatomia dos parênteses" é seu primeiro livro de poemas pela Editora Urutau.

Leia mais notícias do Alô Alô Bahia.