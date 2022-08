Xauim lança música nova, em parceria com Hosanna, nesta quinta (1º)

O cantor e compositor Xauim lança nesta quinta-feira (1º) o seu novo single, A Tarde Inteira, com a cantora Hosanna. Também amanhã será lançado o clipe da faixa, às 17h30. O teaser do clipe foi divulgado nas redes sociais do artista.

A música é uma canção suave que lembra um pôr do sol no beira-mar. “Em A Tarde Inteira mora a utopia de colocar junto coisas que costumam ser apresentadas em categorias distintas. É uma canção de amor e é em volta dele que tudo se movimenta, mas há também acento político, reverência ao ancestral e a exaltação do tempo e do ritmo, que é um dos pontos recorrentes no meu trabalho”, diz o cantor.

O clipe foi dirigido pelo próprio Xauim e conta com fotografia de Wendel Assis. Ele foi gravado na Cidade Baixa, com boa parte das cenas registradas na Avenida Beira Mar.

“Eu sou bem bairrista e esse clipe é também uma exaltação do meu lugar. Poder mostrar o Bonfim e a Ribeira é realmente um prazer especial”, diz o artista, que nasceu no Bonfim.

Compositor há 13 anos, Xauim lançou seu primeiro EP em junho de 2021. Em tupi, o nome XAUIM significa sagui, um macaco pequeno que é encontrado muitas vezes em espaços urbanos, em fios e árvores.