Xauim lança nova música, 'Enquanto o Dólar não Desce'; ouça

O cantor e compositor Xauim lança nesta sexta-feira (10) "Enquanto o Dólar não Desce", seu novo single, no embalo do verão.

A música tem elementos de afrobeats e passa pelo dancehall e afro funk. A produção é assinada por Átila Santana e os vocais são de Tâmara Pessôa.

A canção trata de momentos em que tudo mais fica suspenso e nós nos entregamos apenas aos sentidos, explica o artista. “Esse single fala de um som magnético, que tem o poder de nos desligar dos problemas mundanos e nos conectar com a frequência do corpo", diz.

Ele explica que a faixa surgiu em um momento em que as notícias nos jornais o deixaram mal. Para tentar aliviar, ele saiu para uma caminhada no bairro, quando viu um senhor de sunga verde dançando com uma caixa de som, contagiando as pessoas ao redor. "Resumindo: a vida vibra e mexe, enquanto o dólar não desce".

Escute:

Além da nova música, o artista faz nesta sexta seu show de estreia, a partir das 19h, na arena do Sesc Pelourinho. Os ingressos podem ser comprados na bilheteria, custando R$ 30/ R$ 15 (meia).

Sobre Xauim

Flutuando entre a ancestralidade e o contemporâneo, passeando pelas raízes da música de matriz africana e os beats eletrônicos, mesclando tradição e modernidade. Assim se define Xauim, artista nascido no Bonfim, Cidade Baixa. O nome veio do tupi e significa sagui, pequeno macaco encontrado muitas vezes em espaços urbanos entre fios elétricos e galhas de árvores.