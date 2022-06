Xênia França apresenta músicas do segundo álbum no TCA

Com repertório inédito e também composições de seu primeiro disco, Xênia França traz para o palco do Teatro Castro Alves, nesta sexta (17),às 21h, o show de lançamento do álbum Em Nome da Estrela. Essa é a primeira vez em que a cantora se apresenta no TCA.

Acompanhada pelos músicos Fabio Leandro, Pipo Pegoraro, Ricardo Braga, Robinho Tavares, Daniel Pinheiro, Felipe Ribeiro, Estela e Eloísa Paixão, a baiana que foi indicada ao Grammy Latino apresenta um espetáculo nutrido por simbolismos e percepções apuradas.

Serviço - Xenia França em show de lançamento do álbum Em Nome da Estrela | sexta (17), 21h, no Teatro Castro Alves | Ingressos: R$ 60 / R$ 30, à venda no Sympla.