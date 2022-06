Xenia França em busca de autoafirmação

Nascida em Candeias e criada em Camaçari, a cantora Xenia França deixou a Bahia aos 17 anos e não teve a chance de conhecer o Teatro Castro Alves. Pois bem, vai pisar no espaço em grande estilo, se apresentando para seus conterrâneos no dia 17 de junho, às 21h, com o show de lançamento do álbum Em Nome da Estrela - que chegou nesta sexta (3) às plataformas digitais.

Salvador será uma das primeiras cidades a conferir ao vivo o belo disco de Xenia. “Sei que estarei muito emocionada”, resume a cantora, que estreia o show este fim de semana no Sesc Pompeia, em SP. Xenia está em um ritmo intenso de ensaios para levar ao palco a sonoridade sofisticada do álbum, que passa pelo jazz e pelo spiritual, mas tem uma brasilidade que vem, antes de tudo, da percussão.

Em Nome da Estrela é o segundo trabalho solo da artista e chega cinco anos depois de Xênia (2017), o trabalho que a projetou nacionalmente e lhe rendeu duas indicações ao Grammy: Melhor Álbum Pop Contemporâneo e Melhor Canção em Língua Portuguesa (com Pra Que Me Chamas?). “Fiquei três anos trabalhando ele intensamente, foram muitas conquistas e viagens, masi aí veio a pandemia”, resume.

A parada serviu para ela amadurecer o que queria com o trabalho, se afirmar como cantora e compositora, ciente de seu papel de artista preta. “A canção Renascer é um manifesto de autoafirmação”, diz Xenia sobre a canção que abre o registro e fala em curar a alma, em se encontrar no fundo. Na canção seguinte, Interestrelar, ela fala em reverenciar seu elã, seu passado e seu ori - palavra em iorubá para orixá pessoal, de cabeça.

Xênia assina seis das nove faixas do registro. E regravou Magia, de Djavan, e Futurível, de Gilberto Gil, músicas pouco conhecidas dos dois artistas. Ela também canta uma música de Luiza Lian (Dádiva) e faz um feat com o rapper Rico Dalasam (Já É).

O nome do álbum tem a ver com essa busca por si mesma. Xenia lembra que estrela é também seu sobrenome (Xenia Érica Estrela França) e diz que queria honrar a ancestralidade familiar. Mas também está pensando na presença humana no universo, no mistério que nos envolve.

A produção é assinada por ela, Lourenço Rebetez e Pipo Pegoraro - também parceiros no álbum anterior. “Agora eu sou bem mais eu, me apropriei muito mais do que eu queria”, afirma Xenia, destacando, por exemplo, a linguagem da percussão baiana, que remete aos terreiros de candomblé.



Os responsáveis pela percussão são Kainã do Jêje e Alysson Bruno (ambos da Orkestra Rumpilezz) e Ricardo Braga, que integra sua banda. "Tive a sorte de conviver com o maestro Letieres Leite, que criou uma metodologia para esta linguagem percussiva", pontua.

A Bahia ainda marca presença no álbum nos três interlúdios, faixas curtas carregadas de memória e simbolismo: uma gravação da ialorixá Mãe Menininha do Gantois feita nos anos de 1940 pelo linguista negro Lorenzo Turner; um samba de roda do Recôncavo que emocionava sua avó Margarida; e um menino do Pelourinho falando sobre a magia de seu trabalho."Sempre haverá referência do lugar onde nasci em meus trabalhos".

No show, ela estará acompanhada pelos músicos Fabio Leandro, Pipo Pegoraro, Ricardo Braga, Robinho Tavares, Daniel Pinheiro, Felipe Ribeiro, Estela e Eloísa Paixão. Além do novo álbum, também vai mostrar composições do anterior.





SERVIÇO

Show: Em Nome da Estrela

Quanndo: dia 17 de junho, no Teatro Castro Alves

Ingressos: de R$ 20 a R$ 60, à venda na bilheteria do TCA e no Sympla





