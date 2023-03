'Xenofobia e racismo em sua pura essência', diz Bruno Reis sobre falas de vereador gaúcho

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), manifestou repúdio às falas do vereador Sandro Fantinel, de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, sobre os baianos submetidos à condição de trabalho degradante e análogo à escravidão. Para o prefeito, a postura do vereador denota a xenofobia e o racismo em sua pura essência.

“As falas do vereador do Rio Grande do Sul sobre os trabalhadores em situação de escravidão nas vinícolas são bizarras! Elas retratam a xenofobia e o racismo em sua pura essência. O que vinha acontecendo é inadmissível e precisa ser punido para jamais acontecer novamente”, escreveu o prefeito em sua conta no Twitter.

Reis defendeu que o caso seja devidamente apurado. “Que as medidas cabíveis sejam tomadas para ninguém tratar apologia ao trabalho escravo como algo normal. Precisamos dar um basta nisso!”, salientou.

No discurso, Sandro Fantinel disse que “com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor, era normal que fosse ter esse tipo de problema”. A fala dele ocorreu ao criticar trabalhadores baianos resgatados em situação análoga à escravidão em uma vinícola de Bento Gonçalves (RS).