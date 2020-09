Xiaomi inaugura primeira loja oficial na Bahia em novembro

A marca chinesa de eletrônicos que tem milhões de fãs em todo o mundo graças a sua filosofia de oferecer sempre a melhor relação custo x benefício para os consumidores vai abrir sua primeira loja oficial na Bahia. Até então, esses produtos só eram comercializados no estado via sites e muitos deles podiam estar vendendo itens falsificados ou sem garantia.

A loja será aberta em novembro, no Parque Shopping Bahia, localizado em Lauro de Freitas. E seguirá o modelo revenda autorizada. O portfólio contará com mais de 300 produtos. A Xiaomi é mais conhecida pelos seus samrtphones, mas produz de tênis a patinetes elétricos, passando por aspirador de pó e luminárias controladas por celular.

A revenda será, ainda, mais uma novidade do Parque Shopping, que desde que reabriu após a flexibilização das medidas de isolamento social para o combate ao novo coronavírus, já anunciou a chegada da Nagem, Outback e PSG Academy. "O mercado já reconhece nosso empreendimento como inovador e com grande potencial de transformar a economia de Lauro de Freitas e do Litoral Norte e a presença da Xiaomi em nosso mix reforça nossos diferenciais", avalia Thiago Cunha, superintendente do centro comercial.





Gastronomia nas ondas do rádio

A chef Tereza Paim - proprietária dos restaurantes Casa de Tereza, no Rio Vermelho, e Mesa de Tereza, no Aeroporto de Salvador – estreia esta semana o podcast Na Cozinha com Tereza. O programa via ao ar às terças, quartas e sextas-feiras, às 9h45 e 19h45, com reprise aos sábados, às 9h45, 11h45 e 19h45 na GFM (90,1), emissora da Rede Bahia. A ideia é levar para os ouvintes histórias, dicas e curiosidades da comida baiana e regional, sempre com diferentes temas e assuntos. “Na Cozinha com Tereza vai estar recheado de sabores e saberes de uma cozinha prática e elegante. Serão muitas dicas para cozinhar mais fácil”, adianta a chef. “Vamos desvendar muitos segredos guardados nas panelas dos grandes chefs”, completa. Além do Na Cozinha com Tereza, a GFM vai transmitir também os podcast Momentos Finanças, com o investidor e empresário Beto Assad, e Futuro à Vista, com o estrategista de ações digitais, Allysson Raia.



Agro é Tech

A agricultura 4.0 no Brasil ganha mais um impulso com a parceria entre a operadora TIM e a startup Agrosmart. Com o acordo, a TIM passa a oferecer a seus clientes ligados ao agronegócio as soluções criadas pela empresa tecnológica. Essas aplicações coletam dados de diferentes fontes, como de estações meteorológicas, sensores de solo e outros, analisam as informações em tempo real para gerar recomendações para diferentes players do agronegócio, o que facilita e agiliza as tomadas de decisões no campo.



Loteamento revitalizado

Para aproveitar o aquecimento do mercado imobiliário nesta pandemia, a Nova Cipasa está revitalizando o empreendimento Verana Reserva Imperial, em Vitória da Conquista. Com uma área total de 252.705,73m², o condomínio possui 557 unidades residenciais a partir de 360m², além de 11 lotes comerciais a partir de 845m². De acordo com o diretor executivo da Nova Cipasa, Rogério Riquelme, a empresa vive uma evolução significativa com uma nova gestão, novos sócios e novos investidores desde novembro de 2019, quando passou a reestruturar seus processos. “Entendemos que o cenário econômico da pandemia está ditando uma nova tendência ao mercado imobiliário, que é a valorização dos loteamentos fechados. As pessoas agora valorizam mais seu lar, seu espaço para um home office de qualidade, e com isso há um grande olhar voltado para a aquisição de lotes e a construção de casas em locais que proporcionam qualidade de vida”, diz Riquelme.



FIQUE POR DENTRO

Atendimento - A Amvox, fábrica baiana de eletrônicos, está entre as finalistas do prêmio Reclame Aqui, que reconhece a qualidade de atendimento ao consumidor pelas marcas de diversos segmentos. A vaga foi conquistada pelo investimento em treinamento de vendedores e no serviço de pós-vendas. Atualmente, ela trabalha com 11 canais de atendimento, tendo sido a pioneira na venda de eletrônicos pelo WhatsApp e também na implantação de um canal para surdos e mudos.

Economia Azul - Mais de noventa pesquisadores de renome internacional estão confirmados para participar da segunda edição do Fórum Internacional de Meio Ambiente e Economia Azul, com o tema “Inovação, sustentabilidade e preservação do ambiente marinho na recuperação econômica pós-pandemia". Serão mais de 30 horas de conteúdo, em três dias de evento (23, 24 e 25 de setembro) totalmente on-line, formando uma grande rede internacional de pesquisas e estudos sobre os oceanos, e estabelecendo conexões de ações de inovação voltadas para a conservação do meio ambiente marinho, o desenvolvimento sustentável e a inclusão produtiva de populações. Mais informações no site https://forumeconomiaazulbahia.com.br/

Doação - A RD - RaiaDrogasil realiza nesta segunda-feira (21) a entrega da doação de R$ 500 mil ao Hospital São Vicente de Paulo, em Vitória da Conquista (BA). O valor é referente ao fundo Todo Cuidado Conta, criado pela empresa para o combate à covid-19 no interior do País. O valor doado pela RD, que atua na cidade com a marca Drogasil, será direcionado, entre outros itens, à compra de ventiladores pulmonares, oxímetros de dedo, monitores multiparâmetro, além de equipamentos de proteção à equipe de atendimento, como 31 mil máscaras, duas mil luvas de procedimento, 350 toucas descartáveis e álcool em gel.

Lançamento imobiliário - A Pejota Construções festejou o lançamento de seu mais novo empreendimento, o Vivver Ulysses, localizado no bairro de Sussuarana. O Valor Geral de Vendas é de R$ 94 milhões e segundo a empresa, já há fila de espera para a aquisição de uma unidade. O novo empreendimento terá mais de 28 mil m² de área construída e uma estrutura de lazer completa, conforto e segurança, além de estar próximo de shoppings, mercados, estação de metrô e faculdades.