Ximbinha confirma que companheira foi pivô da separação com Joelma

O guitarrista Ximbinha curte dias de descanso e puro romantismo junto com a atual mulher, Karen Kethlen, pivô do fim do casamento do músico com a cantora Joelma, com quem comandava a banda Calypso.



A informação sobre esse detalhe em relação ao término com sua antiga companheira foi confirmado pelo próprio Ximbinha, ao ser perguntado por um seguidor se decidiu terminar com a artista para ficar com a advogada de 35 anos. Ele confirmou que sim.

Os dois estão juntos há mais de sete anos, e o casamento ocorreu em julho de 2018. O romance começou quando Ximbinha ainda estava casado com Joelma, de quem se separou em 2015. A própria cantora já declarou em entrevistas que foi traída.



Numa praia do Pará, Ximbinha e Karen fizeram diversas fotos e ainda trocaram declarações. “Minha felicidade”, escreveu ela na legenda de uma postagem com o marido.



A advogada ficou os últimos anos longe das redes sociais, segundo ela, temendo ataques dos fãs da banda Calypso.

