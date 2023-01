Ximbinha curte praia ao lado de mulher apontada como pivô de separação com Joelma

O guitarrista Ximbinha está aproveitando alguns dias de descanso ao lado da atual esposa, Karen Kethlen, em uma praia no Pará. Karen é apontada como pivô do fim do casamento do músico com Joelma.

Em clique compartilhado nas redes sociais, os dois trocaram declarações de amor. "Minha felicidade", escreveu Karen na legenda de um post com a foto do casal.

A advogada, de 35 anos, tem um perfil no Instagram há pouco tempo, pois passou os últimos sete anos temendo receber ataques dos fãs da banda Calypso. Ela é casada oficialmente com Ximbinha desde julho de 2018.

Pelo que consta, o romance começou quando Ximbinha ainda estava casado com Joelma, de quem se separou em 2015. A própria cantora já declarou em entrevistas que foi traída por ele. O guitarrista também admitiu que traiu a ex-mulher com Karen.

O guitarrista assumiu publicamente o relacionamento com Karen poucos meses após o fim do casamento. Os dois se casaram dois anos depois e moram em Belém, na mesma mansão onde Ximbinha viveu com Joelma.