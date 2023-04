Xuxa agora quer ser chamada de 'rainha dos gays'

Após lançar o reality "Caravana das Drags” na sexta-feira, 14, Xuxa Meneghel afirma que quer ser chamada de rainha dos gays. A apresentadora se disse totalmente compenetrada no ambiente LGBTQIA + após finalizar as gravações do programa veiculado pela plataforma Amazon Prime Video.

No reality, um prêmio de R$150 mil é direcionado a drag queen que melhor se destacar em diferentes atividades, como cantar, dançar e jogar futebol.

À Folha de S. Paulo, Xuxa afirma que esperou o término das gravações para ser coroada como rainha dos gays — alcunha que, segundo ela, já lhe foi oferecida em outras ocasiões. "Já fui convidada algumas vezes para ser coroada como, sei lá, rainha dos gays. Eu falava: 'Calma, deixa sair o nosso Caravana das Drags', porque daí vou estar no lugar certo e entendendo do assunto", afirmou.

Na década de 1980, ela ficou celebrizada como "rainha dos baixinhos".

A apresentadora também acredita que a participação no programa pode fomentar novos projetos que tenham como pano de fundo a temática LGBTQIA +.

"Acho que meu nome e minha imagem vão somar. Por que uma pessoa como eu nisso? Porque levo a curiosidade de alguém que está entrando neste mundo, o respeito pela arte drag e um pouquinho de frescor", apontou Xuxa à Folha.