Xuxa conta que frequentemente recebe conhecidos de topless: 'Me sinto mais à vontade'

A apresentadora Xuxa Meneghel, 57 anos, admitiu à também apresentadora, youtuber e influenciadora Sabrina Sato, 39, que tem o hábito de ficar de topless em casa.

Em entrevista ao canal da paulista no YouTube, a gaúcha falou que amigas de sua filha, Sasha Meneghel, são informadas sobre o costume quando chegam à sua casa. Xuxa diz ainda que tem o costume de se despir de longa data e era aceita pela família:

"Sempre fiz topless a minha vida toda. Não tenho marcas. Nunca tive marcas da parte de cima do biquíni. Quando eu comecei a ser modelo, muita gente me chamava para fazer fotos de calcinha, sutiã ou biquíni porque eu não tinha marca. Meu biquíni sempre foi muito pequenininho e a parte de cima eu nunca usava (...) Hoje em dia, velha do jeito que eu sou, eu continuo fazendo topless. Quem vem aqui em casa, a primeira coisa que eu falo, para as amigas da minha filha por exemplo é: "Não sou do tipo da pessoa que fica de peito de fora querendo se mostrar. Para mim, é tão natural...", comentou.

Sabrina Sato concorda e acrescenta: "Eu também adoro ficar pelada. É tão bom, né? É porque a gente põe tanta roupa para sair que quando a gente está em casa tem ficar ao natural mesmo".

Xuxa volta a falar de Sasha Meneghel quando lembra uma viagem em que a modelo e Sabrina fizeram juntas para Saint-Tropez, na França. A apresentadora contou que pediu para a paulista cuidar de sua filha e se surpreendeu ao saber que Sabrina ficou embriagada na festa: "Sasha me disse: 'Mãe, eu que cuidei da Sabrina!'", riu Sato.

No bate-papo, a eterna rainha dos baixinhos se sentiu à vontade para alertar a colega sobre a profissão ao ouvir que era uma "inspiração". "Não deixa as pessoas usarem tanto um ponto [eletrônico] em você, ler TP [teleprompter], ler as coisas. Pede para as pessoas te deixarem, liberarem", disse ela.