Xuxa fala sobre sexo na juventude: 'Me arrependo de não ter dado mais'

A apresentadora Xuxa, 60, concedeu uma entrevista ao Fantástico, da TV Globo, neste domingo (2). Nela, a eterna Rainha dos Baixinhos revelou quais conselhos daria para si mesma mais jovem.

"A primeira coisa é se informar ao máximo. Informação é uma coisa muito importante para a gente tomar decisões melhores. Em segundo lugar, dizer: 'Ô Xuxinha, faz o seguinte, não acredita muito nas pessoas'. Eu ia dizer 'meu amor, abre o olho, os ouvidos e fecha um pouco a boca'", revelou.

A apresentadora também falaria para ela aproveitar mais a companhia das pessoas. "Eu achava que ninguém ia morrer perto de mim, acreditava que as pessoas eram eternas. Eu digo isso não só de namorado que passou, mas minha mãe, meu irmão, minha irmã, meu cachorrinho. Eu queria ter dito mais 'eu te amo', beijar mais, agarrar mais. A nossa única certeza é que você vai morrer. Então acho que você tem que ter aproveitado mais, eu acho que não aproveitei."

Por último, ela diria para a jovem Xuxa aproveitar mais a vida amorosa. "Me arrependo de não ter namorado mais, dado mais, seria essa a palavra. Desculpa a Xuxinha de 20 anos que queria ter dado mais, feito mais, mas eu acho que ela nem iria aproveitar tanto. Ela talvez ia ter mais experiência do que eu tenho, mas o saber valorizar, só com a maturidade".