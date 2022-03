Xuxa fará participação especial no The Masked Singer Brasil

Rainha dos Baixinhos, Xuxa estará no The Masked Singer Brasil para uma participação especial. Ela será a jurada convidada da atração e também terá a responsabilidade de abrir o programa cantando Lua de Cristal com Ivete Sangalo.

“Foi muito difícil, pois julgar um sonho é sempre uma tarefa nada fácil. Estar ao lado da Veveta é incrível, dos jurados, que eu tenho um carinho especial, foi mais incrível ainda. É um programa lindo com um cuidado impecável”, conta Xuxa.

Neste programa, se apresentam o Pavão, a dupla Lampião e Maria Bonita, o Caranguejo, o Abacaxi, o Camaleão, o Dragão, a Borboleta e a Leoa, que cantam, dançam e combatem entre si, na tentativa de não serem desmascarados e de serem eleitos o melhor do dia – o que garante a imunidade na semana seguinte.

Xuxa e Ivete nos bastidores do The Masked Singer (reprodução Instagram)

Xuxa Meneghel usou sua conta nas redes sociais para compartilhar um pouquinho de sua participação no programa Masked Singer, que ainda vai ao ar. Na publicação desta quinta-feira (24), a apresentadora aparece ao lado de Ivete Sangalo.