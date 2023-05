Xuxa leva cachorrinha Doralice ao velório de Rita Lee e é criticada

A apresentadora Xuxa Meneghel causou comoção durante sua chegada ao velório de Rita Lee no planetário do Ibirapuera, em São Paulo, na quarta-feira (10). Ao lado do namorado, o ator Junno Andrade, e do editor Guilherme Samora, ela apareceu carregando a cachorrinha Doralice, da raça yorkshire, em uma bolsa, e foi alvo de muitas críticas na internet.

"É realmente bem sem noção levar o cachorro para o velório! Tu pensou no cachorro, o estresse dele nesse local", apontou um. "Levar cachorro para velório não dá", disse outro. "Nada a ver ela levar esse cachorro para tudo o que é canto".

Outros, no entanto, defenderam a posição de Xuxa. "O cachorro pode estar auxiliando em um momento de dor e luto. Vamos trabalhar e substituir a crítica por empatia", escreveu uma pessoa.

Ao fazer uma postagem em homenagem à Rita, Xuxa relembrou do amor dela pelos animais e pela natureza. "A Rita sempre disse que éramos do mesmo planetinha… Animais, natureza, crianças, amor é o que tem lá. Adultos chatos não entram. Que bom que pude dizer a ela em vida o quanto a amo".

Xuxa já falou muitas vezes sobre o quanto Doralice a ajudou no processo de superação do luto pela perda da mâe, dona Alda.

Veja homenagem que Xuxa fez a Rita Lee: