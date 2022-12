Xuxa levou 'fora' de Pelé por ser virgem: 'Não queria ser o 1º'

Pelé foi casado três vezes e teve sete filhos. Mas, ao longo da vida, namorou várias outras mulheres - incluindo Xuxa, no que é foi seu relacionamento mais lembrado até hoje. Os dois se conheceram em uma sessão de fotos para a revista Manchete, no fim de 1980. O Rei, porém, estava de olho em outra pessoa.

"Depois, fiquei sabendo que ele tentou dar uma investida na Lulu [Luiza Brunet] que, como era comprometida, não se rendeu às cantadas dele. Então, ele pediu meu telefone. No dia seguinte, meu pai me fala: 'Um guri acaba de ligar aqui para casa dizendo que era o Pelé, imagina! E eu falei que era a rainha Elizabeth e desliguei o telefone na cara dele'", relatou a apresentadora no livro Memórias, lançado em 2020.

Pelé insistiu e voltou a ligar. A partir daí, ele e Xuxa foram se conhecendo, e se apaixonaram. Mas o relacionamento esfriou quando o então jogador descobriu que a loira era virgem.

"Ele disse que não queria ter a responsabilidade de ser o meu primeiro homem", afirmou.

Não demorou muito para reatarem. A virgindade de Xuxa chegou ao fim em uma transa, "não muito memorável", segundo ela, dentro de um carro, com um rapaz da sua idade. "Um pouco mais tarde, eu e Pelé começamos a namorar. Foi o primeiro homem mesmo", escreveu, no capítulo dedicado ao seu relacionamento com o Rei do Futebol.

Depois de seis anos, o namoro chegou ao fim, em 1986. Segundo conta no livro, a decisão foi tomada depois de descobrir várias traições.

"Tenho sentimentos bastante contraditórios quando penso nessa época. Ele tinha mais de uma personalidade: o Pelé, para todo mundo, e o Dico, para mim. O Dico era aquele que jogava buraco com minha mãe, que era o meu namorado. E, às vezes, ele me falava: 'O Pelé precisa sair hoje'", disse.

"E nessas eu era traída loucamente. Já aconteceu de, em festas, eu ver que ele estava com marcas de batom na boca que não era o meu. Para ele, aquilo era normal: 'As mulheres querem ficar com o Pelé'", contou a apresentadora na obra.