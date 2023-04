Xuxa Meneghel detona Dalai Lama e pede prisão do líder religioso

A apresentadora Xuxa Meneghel mostrou que a cena de Dalai Lama beijando uma criança e pedindo para que o menor chupasse sua língua foi um absurdo. A loira se resolveu com a situação e detonou o religioso nas redes sociais.

Através de um vídeo, Xuxa compartilhou um texto defendendo as crianças e aproveitou para pedir a prisão de adultos que estão sempre explorando e abusando de crianças.

"Essa cena é umas das piores que eu, como mãe e criança que foi abusada, pode ver: a de um abusador. Ele brinca com a criança de pique-esconde e aproveita e passa a mão no corpo de sua 'presa', às vezes [brinca] de médico, de vampiro. E muitas vezes usa da fé, do poder que um líder religioso pode ter", disse a loira.

Ainda no texto, a mãe de Sasha fez comparação com uma frase de Jair Bolsonaro sobre garotas venezuelanas. "Me vem na cabeça a frase 'pintou um clima' do nosso ex-presidente e que depois ninguém mais falou sobre isso. Me lembro dele falando, e as pessoas rindo e aprovando esse ato, como nessa cena nojenta", relembrou.