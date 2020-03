Xuxa Meneghel fará doação de R$ 1 milhão para as vítimas do coronavírus no SUS

Com o propósito de ajudar no combate da pandemia do coronavírus no Brasil, a apresentadora Xuxa Meneghel, 56 anos, por meio de uma das suas empresas, o Espaçolaser, fará uma doação de R$ 1 milhão para o SUS (Sistema Único de Saúde). As informações são do colunista Flávio Ricco, do portal UOL.

O gesto social da apresentadora do The Four Brasil, da Record TV, será todo destinado aos atendimentos de pacientes acometidos pela preocupante doença que tem feito centenas de vítimas no mundo todo.

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa de Xuxa. Nas redes sociais, a apresentadora não falou sobre a doação, mas tem pedido para que as pessoas fiquem em casa.

Nesta sexta-feira (20), ela publicou uma corrente de oração e meditação, que deve ser realizada diariamente, às 18h. "Minha fé pediu para essa corrente acontecer todos os dias. Ore, reze, pense positivo...todos somos um e juntos não existem mal nenhum (juntos virtualmente, é claro", escreveu ela, em referência à sua famosa música "Lua de Cristal".

Essa não é primeira vez que Xuxa faz uma ação social importante. Em 2010, em parceria com alguns amigos famosos, a comunicadora doou 19 toneladas de alimentos e materiais de higiene pessoal para as vítimas de um deslizamento de terra no Rio de Janeiro.