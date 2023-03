Xuxa revela paralisia que sofreu após cirurgia errada: 'Me encheu de fibrose'

A apresentadora Xuxa Meneghel, de 59 anos, revelou que teve o seu corpo invadido por uma médica que fez cirurgias sem o seu consentimento. A famosa esteve no programa Saia Justa, do GNT, e contou toda a situação.

A mãe de Sasha Meneghel revelou que, após o nascimento da filha, queria colocar 150ml de silicone nos seios, mas acabou recebendo o dobro da quantidade porque a médica, famosa nos anos 90, decidiu colocar por conta própria a quantidade que ela queria.

Xuxa resolveu fazer a cirurgia com a médica por indicação de Marlene, uma das pessoas que a loira tem mágoa do passado. A loira contou que a profissional começou a fazer vários desenhos em seu corpo.

"A mulher deu uma risada, mas não disse nada. Quando acordei estava com 320ml de peito. A mulher fez uma lipo aqui [apontando para o abdômen], botou para cá [quadril], estava com dois pontos roxos aqui [nos olhos] e eu queria matar a mulher, porque eu sentia dor no corpo todo e não entendia o porquê", recordou.

Em seguida, Xuxa revelou que ficou seis meses sem poder mexer o rosto devido aos procedimentos cirúrgicos feitos pela médica.

"Eu fiquei paralisada por seis meses. Me encheu de fibrose [trauma abaixo da pele causado por agressão cirúrgica], até hoje eu tenho essas coisas no meu corpo. Eu acho que essa pessoa não deve ter feito isso sozinha, ela deve ter falado com a Marlene ou com alguém que trabalhava comigo e disse: 'Faça o que é melhor para ela ficar gostosa'" contou.