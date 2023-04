Xuxa revela que cirurgia no nariz foi feita às pressas

A apresentadora Xuxa Meneghel, que completou 60 anos em março, contou em uma entrevista que a cirurgia plástica que fez no nariz quase deu errado.

De acordo com a Rainha dos Baixinhos, ela fez o procedimento quando ainda namorava com Pelé (1940-2022). Um vizinho do craque era médico e deu a dica da loira levantar um pouco a ponta do nariz enquanto se encontravam no elevador do condomínio.

"Eu me lembro que o elevador tinha espelho e eu fiquei: 'é mesmo, olha aqui quando ri'. Ele falou: 'passa lá na rua - não deu o nome da rua lá - eu faço rapidinho para você'", disse Xuxa, em conversa ao WOWCast, da revista WOW. Ela não contou para a mãe sobre o procedimento, com medo de algo não dar certo.

Ao chegar na clínica, o médico deu anestesia local e começou o procedimento sem conversar com a apresentadora antes. "Ele falou: 'não vou mexer muita coisa, não. Só vou levantar um pouquinho essa bolinha que tu tem para baixo, vai entrar aqui, botou um gessinho e falou: 'pode ir para casa'".

A retirada dos pontos foi feita pela secretária do médico na casa de Xuxa, sem nenhuma segurança ou higiene. No entanto, anos depois, a apresentadora descobriu que o profissional foi preso e permanece na prisão até hoje.

"E eu soube que ele está preso [risos]. Não quero nem dizer o nome nem nada, porque eu não sei o que ele fez, mas ele fazia vários narizes por dia", disse ela.