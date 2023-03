Xuxa revela que tem sonho de conhecer casa de swing

A apresentadora Xuxa, de 59 anos, esteve no programa Saia Justa, do GNT, para conversar sobre a vida profissional e pessoal. No bate-papo, a loira fez revelações que deixou o público chocado.

A famosa contou que seu maior sonho é poder conhecer uma casa de swing, pois não teve como conhecer o local devido à rotina de trabalho, além de sempre estar namorando ou casada.

"Não fiz, mas gostaria de fazer antes do 60, porque vou fazer 60 agora. Ir em uma casa de swing. Era uma coisa... Eu comecei a namorar muito cedo. Aí tive um relacionamento de seis anos, depois eu fiquei um tempo sem namorar e acabei namorando por mais dois anos. Depois tive um relacionamento e veio a filha", explicou.

Agora com o novo namorado, Junno, a artista pretende levá-lo para a casa de swing e conseguir ter o seu sonho realizado.

"Já deletei isso, mas é uma revelação. Por curiosidade, até pelo fato de eu ter uma vida muito... eu pergunto muito para as pessoas. Eu sou curiosa. É sério, eu tenho muita curiosidade", comentou.