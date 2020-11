Xuxa revela troca de figurinhas safadas em grupo com Angélica e Eliana

Foto: Reprodução

Xuxa Meneghel participou de uma entrevista para o canal de YouTube Põe na Roda e, para a surpresa de todo mundo, abriu o jogo sobre sua troca de mensagens com as amigas Angélica e Eliana. Sincera, a apresentadora revelou que elas trocam figurinhas safadas, afirmando que é a principal responsável pelo envio.

"Claro que sou eu, é óbvio que sou eu. Depois, em ordem, vem a Angélica e a Eliana. A Eliana só entra para falar: Meu Deus gente, o que está acontecendo? Mas ela também manda um pouquinho", brincou. As informações são do Estrelando News, do Estadão Conteúdo.

Durante o papo, a apresentadora aproveitou para relembrar o início da carreira e sobre ter influenciado toda uma geração, mesmo que sem querer.

"Eu não tinha noção nem do que estava fazendo, de como falava. Eu só queria que as pessoas ficassem felizes do meu lado e estar feliz do lado delas Que bom que eu pude ajudar. Hoje vejo pessoas falando que foram crianças felizes por minha causa e fico feliz porque era isso que eu queria", afirmou.

Ela também confessou que sempre preferiu sua nave cor de rosa no cenário do Xou da Xuxa e que amava apresentar o programa na Argentina, mas teve dificuldades nos Estados Unidos por causa do inglês.