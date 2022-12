Xuxa se pronuncia sobre a morte de Pelé; veja

O ex-jogador Edson Arantes do Nascimento, Pelé, se envolveu em vários relacionamentos ao longo de 82 anos. Além dos três casamentos e dos relacionamentos extraconjugais, o atleta teve também namoros que ficaram populares, como o com a apresentadora Xuxa Meneghel.

O romance de 23 anos de diferença entre os dois tomou as revistas nos anos 80. Apesar da Rainha dos Baixinhos não ter só coisas positivas a dizer sobre o relacionamento, no entanto, no dia da morte de Pelé, ela se restringiu a palavras de pesar voltadas para os familiares do ex.

"Márcia, Kelly, Edinho, Jennifer, Joshua, Celeste, agregados (filhos de coração), netos, sobrinhos, Lucia…e todos que estiveram do lado do Dico o meu abraço carinhoso e que a dor da perda se transforme em boas lembranças pra ser menos pesado… Márcia, que Deus te dê o colo que vc precisa", postou, se referindo a última esposa de Pelé.

Pelé se envolveu com Xuxa, enquanto ele tinha 41 anos e ela, 17. Xuxa relembrou em 2021 algumas traições do jogador. “Ele dizia que era um relacionamento aberto, mas aberto só para ele.” Seis anos depois, o namoro acabou.