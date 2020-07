Xuxa vai lançar livro infantil com temática LGBT+: 'Amor é o mais importante'

A eterna rainha dos baixinhos Xuxa Meneghel está escrevendo um livro infantil que em suas páginas aborda a temática LGBTQI+. A revelação foi feita no programa de Otaviano Costa, no canal do portal Uol no YouTube.

Ela explicou que a escolha por colocar a temática LGBT em um dos seus livros infantis ocorreu por conta de toda situação de preconceito que ainda permanece em nossa sociedade. Além disso, Xuxa já adiantou que colocou de uma maneira muito bonita o assunto, para as crianças entenderem que o amor é a coisa mais importante de todo o mundo, independente de qualquer coisa.

“E eu fiz assim, esse livro pensando, em tudo que a gente tá passando, tanto preconceito, tanta discriminação, tanta gente julgando as pessoas pelas suas escolhas, ou pelas suas condições, ou pelas suas vontades. E aí tentei colocar de uma maneira lúdica, bonita, que as crianças possam entender que o amor é mais importante do que qualquer outra coisa”, explicou a rainha.

Segundo ela, seus livros também falarão sobre o veganismo, levando ensinamentos e mensagens de conscientização. Segundo o colunista de O Globo, Lauro Jardim, Xuxa pretende lançar os títulos ainda neste ano.