XVI Balada Literária une São Paulo, Bahia e Piauí em edição on-line

Realizada pelo segundo ano consecutivo em formato virtual, a Balada Literária chega à 16ª edição de hoje (17) a domingo (21), integrando as cidades de São Paulo, Salvador e Piauí e destacando autores e produções de várias partes do país. O evento também dialoga com artistas de Angola e Moçambique, em parceria com o Centro Cultural Brasil em Angola, e a participação, em Maputo, do coletivo Poetas D’Alma. Toda a programação será transmitida, gratuitamente, no site www.baladaliteraria.com.br.



Besta edição, o evento criado pelo escritor Marcelino freire homenageia as escritoras Eliane Potiguara e Geni Guimarães (nacionais), a atriz Vera Lopes (BA) e o dançarino Marcelo Evelin (PI). Cada um deles terá sua trajetória destacada em audiovisual e também participará de rodadas de debates. O documentário Uma Aldeia em Mim, por exemplo, dirigido por Alberto Alvares, conta a trajetória de Eliane Potiguara e sua militância na cultura nacional e na defesa dos povos originários do país.

Até domingo, o evento promove bate-papos, performances poéticas e shows, como o da banda indígena Kruviana, direto de Boa Vista, Roraima, no encerramento. Outras performances são as da cantora Fernanda Jacob, de Brasília, e da cantora e poeta trans Suzy Shock, de Buenos Aires. De Salvador, será exibido o show Barca Ijexá: Mestre Jorjão Bafafé, onde o cantor e percussionista baiano canta Ijexás de sua autoria.



A curadoria e criação do evento, que tem patrocínio do Itaú Social, são do escritor Marcelino Freire, com a parceria de Wellington Soares, no Piauí, e Nelson Maca, na Bahia. A Balada nasceu em São Paulo, em 2006, e já homenageou escritores como Raduan Nassar, Torquato Neto, Alice Ruiz, Carolina Maria de Jesus, Plínio Marcos e Paulo Freire. De hoje a 21 de novembro. Programação completa no site oficial (www.baladaliteraria.com.br).