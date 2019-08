Xvideos, maior site pornô do mundo, vai sair do Brasil? É boato!

Um boato que circula nas redes sociais indica que o Xvideos, maior site pornô do mundo, vai parar de funcionar no Brasil em 21 de setembro deste ano. Outros 25 países seriam atingidos pela medida.

A informação falsa começou a circular em um print de um tuíte. "Lamento em informar que iremos cancelar nosso site no @Brasil e outros 25 países, Obg povo brasileiro por serem um dos nossos maiores públicos!! aproveitem até o dia 21 de Setembro", diz a mensagem, que lançou em desespero vários entusiastas do site.

(Foto: Reprodução)

Ao tentar acessar a conta, aparece a mensagem de que ela foi suspensa. A conta oficial do Xvideos no Twitter, @xvideoscom, não tem selo de verificação, mas o usuário é redirecionado para lá diretamente pelo próprio site adulto, que tem link para o Twitter na capa.

O português desleixado da mensagem também dá deixas de que não se trata de uma conta autêntica.

O Brasil é um dos países com mais acesso no site. Segundo o Similar Web, 9,9% do público de lá vem do nosso país - ficamos atrás apenas dos americanos, que são 17,4% da audiêcnia do Xvideos.

O site não se pronunciou oficialmente sobre o caso.