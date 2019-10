Yacht Summer Fashion terá modelo trans na passarela

A 6ª edição do Yacht Summer Fashion vai contar com a participação da modelo trans Mikael Mattos no desfile da Mesckla. Com a proposta de mostrar as principais tendências de estilo da temporada Primavera/Verão 2020, o Yacht Summer Fashion terá início nesta quarta (16), às 16h, na Chácara Baluarte (Santo Antônio Além do Carmo), com o coquetel de lançamento da nova edição da Revista Yacht. Na sequência, darão início aos desfiles, sempre apresentados em dois blocos: às 18h30 e às 20h30. O evento, restrito a convidados, segue até amanhã, quando acontece o desfile da Mesckla. Para a passarela, a grife desenvolveu uma coleção totalmente exclusiva pela Dhuo, com estampas únicas, muita seda, algodão e Jersey, além de uma estampa especial feita em homenagem à Bahia e acessórios exclusivos elaborados pela Sd Design (Natal).

No line-up do dia 16, estarão as marcas: Santa Bata, que irá desfilar suas peças fluídas que traduzem conforto, liberdade e versatilidade, assim como as peças da linha Balneário, com detalhes nas cores vibrantes; Donna Chita, que trará um desfile marcado por um dos tecidos mais desejados da vez, o laise – também conhecido como caça bordada - e pelo tom branco, com peças frescas, românticas, elegantes e casuais; Rosa Divina, que trará na nova coleção Oásis uma vibe solar e reconfortante; Vila 5, com uma coleção que homenageia a cultura brasileira destacando materiais naturais como couro, palha, cortiça, búzios e demais elementos que remetem ao conceito handmade, além das grifes Tramato, Ana Mota, Adriana Mota, Leila Daltro e SL Multibrands.

Já na quinta-feira (17), irão participar: Isaro Semijoias, que levará para a passarela peças exclusivas, assinadas por Palone Leão (da Palone Design) e apresentadas pelas digitais creators Julia Sampaio (@juliamcsampaio) e Pati Guerra (@patiguerra94); Luzia Botta, que vai apresentar a Coleção Genesis, composta com peças exclusivas, caracterizadas pela sofisticação, delicadeza e sensualidade das rendas; Chez Marie com uma coleção infantil inspirada no sereísmo - com a presença do tule como textura fundamental na coleção - e também o clássico com rendas, bordados e vestidos luxuosos; além das marcas Jorge Bischoff, Paradoxus, e Andrea Carvalho.

A novidade desta edição está no conceito “see now, buy now”, que vai possibilitar ao público a compra imediata das peças recém-saídas das passarelas. Realizado pelo Grupo Canal 2, o Yacht Summer Fashion conta com direção geral de Samantha Urban, que também é responsável pela produção de moda juntamente com Dany Brugni.



Confira a programação completa de desfiles:

Line-up – Yacht Summer Fashion:

Dia 16/10

16h - coquetel de lançamento da Revista Yacht

18h30 - Primeiro Bloco:

Santa Bata/ Leila Daltro

Tramato

Ana Mota

Donna Chita

Bate-Papo com Tramato

20h30 – Segundo Bloco:

Adriana Mota

Rosa Divina

Vila 5

SL Multibrands

Dia 17/10

18h30 – Primeiro Bloco:

Isaro

Jorge Bischoff

Luzia Botta

Paradoxus/ Andréa Carvalho / Murano

Bate-Papo com Tramato

20h30 – Segundo Bloco:

Chez Marie

Mesckla



SERVIÇO:

Yacht Summer Fashion 2019

Dias: 16 e 17 de outubro (quarta e quinta)

Horário: desfiles às 18h30 e às 20h30

Local: Casa Baluarte - Ladeira do Baluarte, 20 - Santo Antônio Além do Carmo

Entrada: Acesso apenas para convidados