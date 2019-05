Yamaguchi Falcão perde invencibilidade e título latino nos EUA

O boxeador brasileiro Yamaguchi Falcão perdeu para o norte-americano Christopher Pearson, na quinta-feira (2), em Las Vegas. Estava em jogo o cinturão latino dos pesos médios (até 72,575 quilos), versão Conselho Mundial de Boxe (CMB), que era do lutador nacional.



Os três jurados foram unânimes em apontar o pugilista dos Estados Unidos como vencedor: 97 a 93 e 96 a 94 (duas vezes). Com o resultado, Yamaguchi, medalha de bronze em Londres-2012, vai cair no ranking do CMB, no qual ocupa o nono lugar, além de se afastar de uma possível luta pelo título mundial.



Yamaguchi teve a iniciativa da luta entre os canhotos nos primeiros três rounds. Aplicou vários golpes na linha de cintura, mas sua guarda era falha. Aos poucos, Pearson foi se soltando e demonstrou um melhor preparo físico. O brasileiro sentiu o ritmo da luta e passou a receber golpes fortes.



Os dois últimos rounds decidiram a luta. O nono assalto foi dramático, com Yamaguchi quase sendo nocauteado. O brasileiro reclamou de uma cabeçada, recebeu um contra-ataque e ficou com o olho direito bastante inchado, além do supercílio aberto.



No décimo e último assalto, o juiz chegou a pedir para a médica examinar o corte do brasileiro, mas a luta prosseguiu. Yamaguchi, bastante cansado, não teve forças para tentar alterar o resultado e perdeu pela primeira vez como profissional. "Acho que ganhei a luta. O juiz tomou a luta de mim. Não gosto de perder", afirmou Yamaguchi, ainda em cima do ringue, logo após a luta.



Pearson venceu Yamaguchi pela segunda vez. Os dois já haviam se enfrentado, em 2011, pela World Boxing Series, liga vinculada à Associação Internacional de Boxe (Aiba). Yamaguchi foi melhor daquela vez, teve um ponto descontado no quinto assalto por causa de um soco na nuca do adversário, mas se recuperou em seguida e causou uma queda no americano. Mas dois jurados apontaram Pearson como vencedor: 48 a 45 e 47 a 46, enquanto um terceiro viu triunfo do brasileiro: 48 a 45.



Aos 31 anos, Yamaguchi, que não lutava desde julho do ano passado, soma agora 17 lutas profissionais, com 16 vitórias (sete nocautes). Pearson, de 28 anos, também soma 17 triunfos (12 nocautes), com duas derrotas.