Yan Souto evita comparação com David Luiz: 'Quero fazer história aqui'

A grande oportunidade na carreira. É assim que Yan Souto vê o Vitória. Terceiro reforço apresentado pelo clube para a disputa da Série B - depois do goleiro Thiago Rodrigues e do volante Diego Fumaça - o zagueiro comemorou a chegada na Toca do Leão. De quebra, citou como referência David Luiz, que foi revelado na base rubro-negra e hoje defende o Flamengo.

"Todo mundo sabe a grandeza do Vitória, é um time que acompanho desde pequeno. Sei da história que ele tem, dos jogadores que passaram por aqui. Principalmente um zagueiro que eu gosto muito, que é David Luiz, cria da base. Então é uma honra, um privilégio, estar aqui no Vitória neste momento. Garra e determinação não vão faltar", garantiu Yan, em entrevista coletiva nesta quarta-feira (29).

O zagueiro foi questionado se tem alguma semelhança com David Luiz. Apesar de elogiar a comparação, preferiu evitá-la, e disse querer ser reconhecido por sua própria história.

"Comparação boa, né?! Eu gosto de dizer que eu sou Yan Souto. Não gosto de comparar muito. Todo mundo sabe da história dele. Eu quero fazer história aqui. Quero ser Yan Souto, ser conhecido como Yan Souto. Então aqui é basicamente a Série A, né?!", afirmou.

Yan Souto tem 21 anos e pertence ao Goiás, clube com o qual tem contrato até 2024. No ano passado, ele fez 15 jogos pelo Esmeraldino, e marcou um gol. Já em 2023, não teve muitas oportunidades na equipe do técnico Guto Ferreira. Entrou em campo apenas cinco vezes, sendo três como titular.

Assim, o zagueiro foi emprestado ao Vitória. Agora, tem como objetivo levar o novo time à elite do futebol nacional. A equipe estreia na Série B no dia 14 ou 15 de abril, contra a Ponte Preta, no Barradão. A data exata ainda será confirmada pela CBF.

"Eu acho que, como todos dizem, o lugar do Vitória é na Série A. Esse ano, é a nossa principal briga. Nosso objetivo é conquistar esse acesso. É um campeonato muito difícil, muito acirrado. Mas sabemos de nossa qualidade e de nosso potencial técnico. Temos aqui jogadores com bagagem, a maioria já jogou a Série A. Muito potencial para chegar lá, e conseguir o acesso".

O jogador também relembrou sua trajetória até chegar ao Leão. Ele relatou algumas dificuldades até se tornar jogador profissional, mas disse usar isso como fator motivacional em sua carreira.

"Minha história é como a de muitos outros jogadores que tentam essa carreira de futebolista no Brasil. Eu tive uma infância meio pobre. Meu pai é pedreiro até hoje. Uma mãe que trabalha em escola como auxiliar de limpeza. Algumas vezes, eu tinha que ir de bicicleta 1h, 1h30, para treinar. Tinha vezes que dava para ir de ônibus, outras que não. Mas fui tendo a honra de pegar um pouco dessa dificuldade e transformar em superação, para chegar nesse grande clube que é o Vitória", falou.

O técnico Léo Condé também tem como opções para a zaga Camutanga, Marco Antônio e João Victor. Dankler está fora dos planos do clube e já não treina na Toca do Leão, enquanto John foi cortado do restante da temporada por lesão. Yan falou sobre a concorrência pela posição, mas minimizou a briga.

"Uma disputa saudável. Com muito respeito, muito companheirismo, acima de tudo. Um ajudando o outro. Quando a oportunidade aparecer, o professor vai escalar quem estiver melhor. Cada um vai dar o sangue e a vida lá dentro", comentou.

Confira outros trechos da entrevista coletiva de Yan Souto:

Quais suas pretensões no Vitória?

As mesmas que de todos jogadores que estão aqui hoje, que é levar o clube ao topo. Colocar o Vitória em seu devido lugar, de onde nunca deveria ter saído, que é a Série A. Nosso objetivo todo mundo sabe, é a subida para a primeira divisão nacional. É algo que vamos buscar e, se Deus quiser, vamos conseguir alcançar esse objetivo.

O que a torcida pode esperar

Podem esperar um centrado, focado, determinado em ganhar, com raça, com a gana de vencer todos os jogos. Sou um cara que não gosta de perder. Eu chego em casa estressado, fico a semana inteira mal. Minha sede de vencer é enorme, quero trazer o prato de comida para casa.

Por que jogou pouco esse ano?

Acho que falar do passado não é uma boa para esse momento. Meu foco é o Vitória. Meu presente é o Vitória. Então, o passado a gente deixa lá. Vamos focar somente no Vitória que é o mais importante.