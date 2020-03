Yasmin Brunet fica em quarentena na casa de Gabriel Medina

Ao que tudo indica, Yasmin Brunet e Gabriel Medina estão realmente vivendo um romance. Com direito a ficar em isolamento juntinhos, no maior romance, na casa do surfista, em Maresias, no litoral paulista. O relacionamento entre os dois, engatado logo após o Carnaval, ainda não foi confirmado publicamente por eles.

Em imagens postadas nas redes sociais, a modelo aparece virando uma bebida, enquanto o bicampeão mundial de surfe está cantando e tocando violão. Yasmin e Medina publicaram fotos de um amigo em comum no mesmo cômodo da casa.

A modelo e o surfista postaram foto do mesmo amigo, no mesmo cômodo da casa

(Foto: Reprodução/Instagram)

No Carnaval, durante o Desfile das Campeãs do Rio de Janeiro, a filha de Luiza Brunet confirmou o fim do relacionamento de 15 anos com o também modelo Evandro Soldati.

No último dia 14, ela e o atleta foram fotografados juntos na saída de um hotel, em São Paulo. Nesta semana, a modelo ainda postou um vídeo com o cachorro de Medina. O surfista, aliás, já viveu affair com várias famosas, como a cantora Anitta e a atriz Bruna Griphao.