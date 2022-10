Yasmin Brunet se posiciona sobre acusação de tráfico humano; entenda

A modelo Yasmin Brunet se posicionou, na tarde da terça-feira (18), após ser acusada pela jovem Letícia Maia, de 21 anos, de envolvimento em um esquema de tráfico humano para prostituição nos Estados Unidos. Letícia gravou um vídeo afirmando ter conseguido fugir de cativeiro, mantido por Yasmin.

O caso veio à tona depois que os pais dela denunciaram que ela teria sido vítima da modelo Kate Torres, que teria aliciado Letícia e Desireé Freitas, outra brasileira. Segundo post publicado no Instagram do pai de Letícia, Cleider Castro Alvarenga, a jovem está desaparecida desde abril deste ano, quando veio ao Brasil buscar documentos pessoais. Fotos de Letícia e Desirré foram encontradas em um site de prostituição, prática ilegal nos Estados Unidos.

Yasmin se posicionou através das redes sociais: "Não vou comentar mais nada a respeito desse caso. Os meus advogados no Brasil e nos Estados Unidos já estão tomando as providências legais e cabíveis. As autoridades já estão investigando. Entrei nessa história buscando ajudar, mas agora vendo essa confusão que estão fazendo, entendi que buscam apenas atenção. Só que fazer isso envolvendo um assunto tão importante é chocante", escreveu em um storie publicado em seu Instagram.

A modelo disse ainda que o tráfico humano é um tema grave e que não deveria ser usado para "ganhar fama" em cima. "Quanto mais a gente banaliza, mais essas vítimas se tornam invisíveis, parte de um senso ficcional, sendo que esse mercado horrível existe, movimenta muito dinheiro em cima dos corpos das mulheres. Tráfico humano não é fanfic. É assunto sério e urgente", completou a filha de Luiza Brunet.

As postagens de Letícia começaram na madrugada de segunda, instantes depois de Yasmin Brunet comentar em na live dizendo que tinha muitas informações e que era para a jovem "mostrar o quarto", além de pedir para os seguidores "derrubarem" o perfil dela nas redes sociais.

"Ela tem muitas informações porque era ela que nos iludia e nos agenciava como esquema de prostitutas que ela tem nos EUA. Ela trafica meninas, mas vocês não querem ouvir. E a Desirré está com ela! Vocês vão ficar de brincadeira até e a Yasmin matar ela! Vão pesquisar! Vai se informar! É uma rede! São várias meninas! E ela fala que se a gente vier com ela vamos 'fazer amor' com os ETs, e ficar ricas e bonitas igual a ela", escreveu Letícia em uma das postagens.

Depois, ela fez a postagem em vídeo dizendo que teria fugido do cativeiro da Yasmin e que tentaria resgatar a Desirré, jovem de São Paulo, também procurada por familiares. Assista:

Update #kattorres #katealuz: Letícia acabou de postar mais um vídeo BIZARRO afirmando ter fugido do cativeiro da Yasmin Brunet e que a Desirree tá presa lá. Detalhe q ela fala em "arriscar a vida" pra salvar a Desirree... oq será q a Kate tá planejando fzr cm Letícia? pic.twitter.com/EObGtj7Xz8 — Xants (@x4nts) October 18, 2022

A Polícia Civil informou ao O Tempo, por nota, que está apurando o desaparecimento da mulher e que a Polícia Federal foi consultada "para fornecer os registros migratórios" dela e que os pais de Letícia estão sendo ouvidos pela Delegacia de Perdões.

"Foi aportado, inclusive, ofício reportando o desembarque dela, em data de 14 de maio deste ano, no Aeroporto Internacional de Houston/EUA. Os genitores da vítima estão sendo ouvidos e outras informações serão repassadas em momento oportuno para não atrapalhar os trabalhos investigativos.