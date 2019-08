Ygor Coelho ganha o primeiro ouro do Brasil no badminton

O brasileiro Ygor Coelho conquistou nesta sexta-feira (2) a primeira medalha de ouro do Brasil no badminton em uma edição de Jogos Pan-Americanos. Em Lima, no Peru, o carioca de 22 anos superou o canadense Brian Yang por 2 sets a 0, com parciais de 21/19 e 21/10. Na quinta, o Brasil já havia conquistado quatro bronzes na modalidade.



Ygor era um dos favoritos ao ouro. Não por acaso. Ele fora campeão pan-americano da modalidade em 2017 e também no ano passado. Em 2016, foi o primeiro brasileiro a competir no badminton nos Jogos Olímpicos do Rio.



"Ainda não caiu a ficha. Agarrei muito bem as minhas oportunidades, lutei, fui para fora do País, me lesionei esse ano... Conquistar esse ouro foi sensacional", celebrou Ygor, que lembrou o que passou por sua mente no momento do triunfo na final. "O que passou pela minha cabeça foi toda minha dificuldade, toda minha história no esporte."



Ygor começou sua trajetória no badminton no projeto social Miratus, criado pelo seu próprio pai, Sebastião, na Comunidade da Chacrinha, no Rio de Janeiro. "Agradeço toda a estrutura do Comitê Olímpico do Brasil, à Alessandra, minha psicóloga, que me deu muitos trabalhos mentais, deixou minha cabeça pronta para essa conquista."



Atualmente, o jogador brasileiro vive e treina na Dinamarca, onde conta com o apoio da treinadora local Nadia Lyduch, contratada em uma parceria entre o COB e a Confederação Brasileira de Badminton.