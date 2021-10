Youtube Originals divulga primeiro reality do Porta dos Fundos, veja trailer

O Youtube Originals anunciou as principais apostas de produções originais e inéditas da plataforma no evento Youtube Brandcast, que, mais uma vez, devido à pandemia, teve de ser no formato online. O Bandcast apresenta as novidades para o ano seguinte e, nesta edição, deu destaque para o trailer de Futuro Ex-Porta, reality show do Porta dos Fundos.

No dia 30 de outubro, os dois primeiros episódios da produção estarão disponíveis. A competição, gravada em oito episódios semanais, selecionará o novo integrante do time do Porta dos Fundos.

Veja o trailer:



Também foram destacados a atração musical Abre Alas com Agnes Nunes, em que ela homenageia mulheres negras que abriram caminho no mercado musical brasileiro; o Creators spotlight, programa que dará espaço para que as histórias de criadores de conteúdo negros Brasil afora sejam contadas em episódios semanais já a partir do dia 25 de outubro.

Outro grande anúncio foi que Youtube agora é dono dos direitos exclusivos de transmissão do Campeonato Paulista 2022. Será possível assistir todos os jogos do campeonato estadual com opção de escolher o narrador do jogo que está assistindo.

O evento também focou na ferramenta nova de vídeos curtos da plataforma, o Shorts, apresentando canais e criadores de conteúdo que cresceram as centenas de milhares de seguidores apenas com vídeos de 15 segundos.