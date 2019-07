Youtuber morre aos 35 após acidente com patinete elétrico

A youtuber e apresentadora de TV Emily Hartridge morreu aos 35 anos nas ruas de Londres após ser vítima de um acidente enquanto andava em um patinete elétrico. A morte da celebridade inglesa de 35 anos foi revelada na conta dela no Instagram, com uma mensagem compartilhada por seus familiares relatando o ocorrido. O texto emocionou seus seguidores.

“Olá, pessoal. Essa é uma coisa horrível de dizer pelo Instagram, mas sabemos que muitos de vocês esperavam ver a Emily hoje e essa é a melhor forma de informar todos vocês de uma vez. A Emily se envolveu em um acidente e morreu”.O comunicado continua: “Nós a amávamos muito e ela jamais será esquecida. Ela tocou muitas vidas e é difícil imaginar como as coisas seriam sem ela. Ela foi uma pessoa muito especial”.



Com formação em Educação Física, Emily ficou famosa por causa dos programas dela sobre exercício físicos e saúde para o canal britânico Channel 4. Ao mesmo tempo, ela administrava um canal pessoal no YouTube com mais de 345 mil assinantes.

(Foto: Reprodução/ Instagram)

De acordo com o site do jornal inglês MetroUK, a morte de Emily é a primeira registrada no Reino Unido envolvendo um patinete elétrico. "Enviamos duas ambulâncias com equipes completas, além de dois médicos em carros, com um deles chegando em menos e quatro minutos após sermos contactados. Infelizmente, apesar dos nossos esforços, uma mulher morreu no local”, diz nota assinada pelo hospital que prestou socorro à youtuber.

O Departamento de Transporte de Londres lamentou o ocorrido e informou que dará suporte à polícia durante a investigação.