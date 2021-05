Yuri e Eduardo testam positivo para covid-19 e ampliam desfalques do Vitória para decisão

A missão de Rodrigo Chagas na última rodada da fase classificatória do Campeonato Baiano não será nada fácil. O Vitória vai enfrentar o Fluminense de Feira na quarta-feira (5), às 19h30, no Barradão, com 16 baixas no elenco. Inicialmente relacionados para o jogo, o goleiro Yuri e o meia Eduardo testaram positivo para covid-19 e foram afastados. O confronto vai definir se o rubro-negro avançará às semifinais do estadual. Com 10 pontos, o Leão é o 6º colocado. Apenas os quatro primeiros avançam.

Rodrigo Chagas tem desfalques em todos os setores, a começar pelo gol. Com covid-19, Ronaldo está afastado desde a rodada passada. Yuri iria seguir como o dono das luvas, estava inicialmente relacionado para a partida, mas também testou positivo e precisou ser afastado.

A lateral direita não será defendida por Van. O jogador está recuperado da bolada que levou durante a derrota por 2x1 para a Jacuipense no último domingo (2), mas apresentou incômodo na panturrilha e foi vetado. Como o titular Raul Prata ainda se recupera de contusão, Cedric, que é originalmente lateral, mas vinha atuando como volante, deve assumir a posição. Edi Carlos é a outra opção.

Na zaga, mais uma mudança. Após falhar no segundo gol do Jacuipense, o zagueiro João Victor, por opção técnica, não foi relacionado para enfrentar o Fluminense de Feira. A informação foi divulgada inicialmente pelo site Bahia Notícias e confirmada pela reportagem do CORREIO.

Mateus Moraes deve formar dupla de zaga com Wallace. Marco Antônio também é opção, assim como Léo Xavier, novidade entre os relacionados. No treino desta terça-feira (4), Mateus Moraes e Marco Antonio formaram a dupla de zaga, porque Wallace foi poupado da atividade. A lateral esquerda seguirá com Roberto, já que Pedrinho ainda está contundido.

No meio-campo há desfalques por todos os motivos. Expulso diante da Jacuipense, o volante João Pedro está suspenso. Companheiro de posição, Gabriel Bispo está com covid-19 e afastado. Já o também volante Maykon Douglas está com um desconforto muscular na coxa. Ele foi relacionado para a partida, mas será reavaliado pelos médicos.

Diante das baixas, o prata da casa Paulo Vitor vai ganhar oportunidade. Ele só entrou em campo uma vez nesta temporada, no dia 4 de abril, quando entrou no decorrer do triunfo por 3x1 contra o Treze, na Copa do Nordeste.

"Independentemente de estar vindo sem muitas oportunidades, dentro dos treinos venho dando meu melhor, meu máximo. Aqui nos treinos temos coletivos. Por mais que não sejam 90 minutos, dá para ter um ritmo de jogo. Porém no jogo que vou saber realmente como estou. Espero corresponder da melhor forma possível, mas me sinto bem fisicamente", afirmou Paulo Vitor.

Eduardo e Soares seriam os responsáveis pela criação das jogadas, mas o primeiro, inicialmente relacionado para o jogo, testou positivo para covid-19 e foi afastado. Uma opção possível para compor a meiuca é escalar Cedric no meio. Nesse caso, Edi Carlos apareceria na lateral direita. Alisson Farias ou Ruan Nascimento também podem reaparecer entre os titulares.

No ataque, três desfalques. Homem de referência, Samuel foi expulso e está suspenso. Com uma lesão na coxa, Vico segue fora, assim como David, que está com covid-19. É possível que o setor ofensivo seja formado por Ygor Catatau, Wesley Pionteck e Anibal Vega, que deve ganhar a primeira oportunidade como titular. Uma das contratações para a temporada, o centroavante paraguaio de 21 anos só entrou em quatro jogos. Foi ele quem treinou entre os titulares na atividade desta terça-feira. Eron também é opção.

O Vitória deve entrar em campo contra o Fluminense de Feira com Cabral, Cedric, Mateus Moraes, Wallace e Roberto; Paulo Vitor, Alisson Farias e Soares; Ygor Catatau, Anibal Vega e Wesley Pionteck.

Confira os 16 desfalques do Vitória:

Covid-19: Yuri, Ronaldo, Eduardo, Gabriel Bispo, Fernando Neto e David.

Contusão: Lucas Arcanjo, Marcelo Alves, Van, Raul Prata, Pedrinho, Gabriel Santiago, Guilherme Rend e Vico

Suspensão: João Pedro e Samuel

* O zagueiro João Victor não foi relacionado por opção do treinador.