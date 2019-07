Zac Efron vive psicopata que matou mais de 30 mulheres

Histórias de serial killers e psicopatas despertam uma boa dose de curiosidade (mórbida?) nas pessoas e já renderam bons filmes, ou até obras-primas como Psicose (1960) e O Silêncio dos Inocentes (1991). No primeiro, Anthony Perkins deu vida a um inesquecível Norman Bates e, no segundo, foi Anthony Hopkins que encarnou um dos mais assustadores assassinos da história do cinema.

Agora é a vez de Zac Efron - que há pouco tempo era nada além de mais “um rosto bonitinho nas telas” - viver o psicopata Theodore Robert Bundy, que chocou os Estados Unidos nos anos 1970 quando foi acusado de matar ao menos 30 mulheres com sinais de extrema violência.

Ted Bundy - A Irresistível Face do Mal, que está chegando aos cinemas, tem direção de Joe Berlinger, que havia dirigido também a série documental Conversando com um Serial Killer, disponível na Netflix.

O que mais impressiona na figura do Ted Bundy real é que ele, como boa parte dos psicopatas, tinha um comportamento dúbio - atrás do “bom mocismo” escondia-se um homem perverso - e era extremamente inteligente.

Era estudante de Direito e empenhou-se na própria defesa, tarefa em que teve um desempenho notável, tanto que o próprio juiz que o condenou fez questão de dizer a ele: “Você é um desperdício. Gostaria muito de ter você trabalhando comigo”.

Jim Parsons vive o promotor do caso

Além disso, Bundy mostrava-se um ótimo marido. Ele era casado com Liz, que no filme é interpretada por Lily Collins (Okja/2017) e revelava-se muito atenciososo com a mulher, que acreditou até o último instante em sua inocência. Para completar, Ted era sinceramente carinhoso com a pequena enteada.

Efron

E Zac Efron tem muitos méritos em manter essa dubiedade do protagonista, que acaba dividindo a sociedade durante seu julgamento. É surpreendente, mas ele reuniu uma espécie de fã-clube no tribunal e algumas jovens diziam amá-lo. Efron, como o criminoso original, é charmoso e sedutor (sim, soa estranho afirmar isso sobre um criminoso, mas ele era).

E, como estamos falando dos EUA, é claro que o julgamento, o primeiro a ser filmado na história, acabou se transformando num espetáculo midiático.

Há quem diga que o diretor romantizou o criminoso ou que ele tomou partido ao mostrar só o seu o lado “humano”, como se o estivesse defendendo, sem explicitar as atrocidades cometidas por ele. E essa opção apresenta o risco de o espectador se deixar seduzir pelo algoz.

Sim, a tese faz sentido. Mas, sem dúvida, é preciso ter competência como ator e diretor para conseguir isso, afinal, a história de Ted é conhecida e já sabemos que se trata de um terrível criminoso.

Horários de exibição

UCI Orient Shopping da Bahia Sala 11 (leg): 19h10, 21h30 UCI Orient Shopping Barra Sala 7 (leg): 16h, 21h Cinépolis Bela Vista Sala 5 (leg): 16h40, 19h10, 21h40 Cinemark Sala 3 (leg): 22h10 | Sala 9 (leg): 18h40 Espaço Itaú Glauber Rocha Sala 3 (leg): 14h, 20h30