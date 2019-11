Zach LaVine quebra recorde e dá vitória ao Chicago Bulls na NBA

A estrela de Zach LaVine brilhou intensamente na noite deste sábado (23). O ala-armador foi espetacular no aproveitamento das bolas de três, anotou 49 pontos e acertou a cesta decisiva no último lance que garantiu a vitória do Chicago Bulls por 116 a 115 sobre o Charlotte Hornets.

Com o time perdendo de dois pontos e sem a posse, LaVine roubou a bola e preferiu arriscar ao ir à linha de três. Deu certo, já que ele acertou o ousado arremesso e, além de garantir o triunfo para o time de Chicago, se tornou o terceiro atleta na história da NBA a converter 13 bolas de três no mesmo jogo. Apenas Stephen Curry e Klay Thompson tinham alcançado esse feito.

Com LeBron James novamente brilhante, o Los Angeles Lakers fez um jogo extremamente equilibrado com o Memphis Grizzlies e venceu o duelo por um ponto: 109 a 108. O astro dos Lakers deixou a quadra como o maior pontuador, com 30 pontos, e de quebra entrou para o Top 15 de mais roubadas de bola na história da NBA. Anthony Davis também foi bem, com 22 pontos. Foi a sétima vitória seguida dos Lakers, que lideram a Conferência Oeste.

Na Conferência Leste, o líder é o Milwaukee Bucks, que segue arrasador. A franquia de Wisconsin contou com atuação de gala de Giannis Antetokounmpo para vencer o Detroit Pistons por 104 a 90 O grego fechou a partida com 30 pontos, 10 rebotes e três assistências e foi decisivo para o 13º triunfo dos Bucks nesta temporada.

O Miami Heat foi até a Filadélfia enfrentar os 76ers e teve sua série de cinco vitórias quebrada ao ser derrotado por 113 a 86. Josh Richardson, ex-jogador da franquia de Miami, brilhou contra seu antigo time e foi o cestinha da partida, marcando 32 pontos, sendo seis bolas de três.

Joel Embiid também teve participação notável na partida, ajudando os 76ers especialmente na defesa, uma vez que pegou 11 rebotes. O Heat abusou dos erros e teve um aproveitamento muito ruim nas bolas de três (25%). Dragic, com 18 pontos, se salvou.

O Phoenix Suns segue muito bem na temporada. Neste sábado, vitória sobre o Minnesota Timberwolves por 100 a 98. O time de Arizona viu seu desempenho cair no último quarto, mas não fez diferença, porque a performance consistente nos outros períodos, com grande exibição da dupla Devin Booker (35 pontos, 12 rebotes e nove assistências) e Kelly Oubre Jr (25 pontos e dez rebotes), garantiu o triunfo.

Em casa, o Indiana Pacers passou pelo Orlando Magic por 111 a 106 em jogo equilibrado, no qual fez a diferença a favor dos mandantes a performance arrasadora no final. Domantas Sabonis anotou 25 pontos e terminou como o cestinha do jogo ao lado de Johathan Isaac, do Magic.

Confira outros resultados da rodada deste sábado da NBA:

Atlanta Hawks 116 x 119 Toronto Raptors

New York Knicks 104 x 111 San Antonio Spurs

Cleveland Cavaliers 110 x 104 Portland Trail Blazers

Utah Jazz 128 x 120 New Orleans Pelicans

Confira os jogos da rodada deste domingo da NBA:

Houston Rockets x Dallas Mavericks

New York Knicks x Brooklyn Nets

Washington Wizards x Sacramento Kings

Denver Nuggets x Phoenix Suns

Los Angeles Clippers x New Orleans Pelicans