Zagueira do Vitória é convocada pela seleção brasileira sub-20

A zagueira Ruth, do Vitória, foi convocada pela seleção brasileira sub-20. Sob o comando do técnico Jonas Urias, ela participará entre os dias 9 e 14 de setembro do treinamento que a equipe verde e amarela fará na Granja Comary, em Teresópolis, visando a disputa da Liga Sul-Americana sub-19, em Buenos Aires, na Argentina.

Integrante do Grupo Sul, o Brasil enfrentará a anfitriã, a Bolívia, o Chile e o Uruguai. O Grupo Norte é composto por Equador, Colômbia, Peru, Venezuela e Paraguai. Os jogos dessas equipes serão sediados em Guayaquil, no Equador. O torneio faz parte da preparação para o Campeonato Sul-Americano Sub-20, que acontecerá em 2020.

Ruth tem 19 anos, está no Vitória desde 2015, é bicampeã baiana e já disputou as séries A e B do Campeonato Brasileiro. Ele também joga na lateral esquerda. A atleta é a única representante de clubes do Nordeste entre as 19 convocadas.

Confira a lista completa:

Goleiras:

Nicole – Santos (SP)

Mayara – Internacional (RS)

Defensoras:

Ruth – Vitória (BA)

Vitória Bruna – São José (SP)

Gisseli – Grêmio (RS)

Camila – Palmeiras (SP)

Isadora – Internacional (RS)

Mayara – Ponte Preta (SP)

Meias:

Angelina – Santos (SP)

Raquel – Valadares (Portugal)

Miriam Cristina – São Paulo (SP)

Vitória Yaya – São Paulo (SP)

Maria Eduarda – Cruzeiro (MG)

Juliana – Palmeiras (SP)

Micaelly – Cruzeiro (MG)

Atacantes:

Jaqueline – São Paulo (SP)

Júlia Beatriz – Iranduba (AM)

Nycole – Benfica (Portugal)

Mylena – Avaí/Kindermann (SC)