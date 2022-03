Zagueiro Alisson Cassiano deixa o Vitória; destino será o Vila Nova

O zagueiro Alisson Cassiano não faz mais parte do elenco do Vitória. O jogador, que chegou à Toca do Leão para a temporada 2022, acertou a saída em comum acordo com o clube e se despediu dos companheiros nesta sexta-feira (25). O destino é o Vila Nova.

"O Vitória aceitou o pedido de rescisão de contrato feito pelo zagueiro Alisson Cassiano. O atleta se despediu dos companheiros nesta sexta-feira e vai disputar a Série B pelo Vila Nova (GO)", informou o rubro-negro, em seu site oficial.

Alisson Cassiano foi anunciado pelo clube em dezembro e, ao todo, fez nove jogos e um gol com a camisa do Vitória. Aos 27 anos, ele é natural de São Paulo e, no ano passado, foi titular ao longo da campanha de acesso do ABC da Série D para a Série C, participando de 20 partidas.

Companheiro de setor, Ewerton Páscoa comentou a saída de Alisson Cassiano nesta sexta-feira (25), em entrevista coletiva.

"Fico muito feliz pelo Alisson. Nos ajudava muito, tem uma presença forte dentro do vestiário. Como atleta, a gente sempre deseja que ele tenha o melhor na carreira. Se, para ele, foi melhor essa oportunidade de ir para o Vila Nova, fico feliz por ele. Deve ter ido com um contrato melhor. Tem família para cuidar. Que Deus possa abençoar ele nessa caminhada", afirmou.

Alisson Cassiano não deve ser o único a deixar o Vitória. Após a chegada do técnico Geninho, a equipe passará por reestruturação, e alguns jogadores devem ser dispensados do elenco.